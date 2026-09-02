Νέα χαρτονομίσματα ευρώ: Η Μαρία Κάλλας υποψήφια- Πώς να ψηφίσετε

Τη δυνατότητα να συναποφασίσουν για τη νέα μορφή που θα έχουν τα νέα τραπεζογραμμάτια του ευρώ (από το χαρτονόμισμα των 5 ευρώ έως εκείνο των 200 ευρώ) έχουν οι πολίτες της ευρωζώνης συμμετέχοντας στην ψηφοφορία που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Για τους Έλληνες, μάλιστα, η ψηφοφορία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον: η Μαρία Κάλλας φιγουράρει στο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ σε μία από τις προτεινόμενες σειρές, ενώ ανάμεσα στους δημιουργούς που έφτασαν στην τελική φάση βρίσκεται και η Ελληνίδα γραφίστρια Μυρσίνη Βαρδοπούλου.

Η διαδικτυακή ψηφοφορία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2026. Μπορείτε να ψηφίσετε πατώντας ΕΔΩ.

«Κάθε φωνή μετράει όταν διαμορφώνουμε κάτι που ανήκει σε όλους μας». Με αυτό το μήνυμα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στους Ευρωπαίους πολίτες να πάρουν την κατάσταση… στα χέρια τους (και τα πορτοφόλια τους), συνδιαμορφώνοντας την αισθητική των νέων τραπεζογραμματίων του ευρώ.





Οι επιλογές είναι 10 σχέδια βασισμένα σε δύο θεματικές:

• Ευρωπαϊκός πολιτισμός: η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης μέσα από εμβληματικές προσωπικότητες (Μαρία Κάλλας, Μπετόβεν, Θερβάντες).

• Ποτάμια και πουλιά: σύμβολα της ελευθερίας, της ενότητας και της σύνδεσής μας με τη φύση.

Τα 10 σχέδια προέκυψαν μέσα από πανευρωπαϊκό διαγωνισμό. Στον διαγωνισμό αυτό συμμετείχαν περισσότεροι από 1.200 γραφίστες, εκ των οποίων 25 κλήθηκαν να δημιουργήσουν προτάσεις σχεδίων για ένα θέμα ή και για τα δύο θέματα.

Όπως δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, «τα τραπεζογραμμάτια ευρώ είναι κάτι παραπάνω από ένα μέσο πληρωμής καθώς αποτελούν μια από τις πιο απτές εκφράσεις της Ευρώπης. Χάρη στα σχέδια τους που συνδυάζουν αισθητική και νόημα, θα ενισχύσουν την κοινή μας ταυτότητα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Θεοδωρικάκος για επιδότηση στο ντίζελ: Ανοικτό να παραταθεί και μετά τον Σεπτέμβριο

Ακίνητα: «Άλμα» στις δωρεές και γονικές παροχές, «φρένο» στις αγοραπωλησίες