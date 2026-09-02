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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΟΚ: Καταγγελία για χρηματοδότηση ΚΑΕ από το εξωτερικό

λιολιοσ
clock 19:07 | 02/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε μια πολύ σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, καθώς, στην προγραμματισμένη για σήμερα (2/9) συνεδρίαση που έγινε μέσω zoom, ενημέρωσε το διοικητικό συμβούλιο της ΕΟΚ ότι έχουν προκύψει στοιχεία, τα οποία αφορούν σε συγκεκριμένη ΚΑΕ της Greek Basketball League και πιθανή παράνομη χρηματοδότησή της από το εξωτερικό. Τα χρήματα φέρονται να προέρχονται από την Ασία και ο επικεφαλής της ομοσπονδίας δήλωσε ότι θα στείλει τα σχετικά στοιχεία στους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να γίνει η σχετική έρευνα. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία θα διαβιβαστούν στον Αθλητικό Εισαγγελέα, στην ΑΑΔΕ, καθώς και στην αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι διευκρινίστηκε πως η υπόθεση δεν αφορά κάποιον από τους πέντε «μεγάλους» του πρωταθλήματος, ήτοι Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρη.

Στόχος είναι η σχετική έρευνα να έχει ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη του νέου πρωταθλήματος, προκειμένου στη συνέχεια να ενημερωθεί και η κοινή γνώμη.

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Εοκ ΛΙΟΛΙΟΣ
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