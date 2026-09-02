Ο Δήμος Χερσονήσου τιμά τον Αντώνη Σανουδάκη – Μια βραδιά αφιερωμένη στον ποιητή και ιστορικό

Ο Δήμος Χερσονήσου διοργανώνει εκδήλωση τιμής για τον διακεκριμένο Χερσονήσιο ποιητή, ιστορικό, συγγραφέα και εκπαιδευτικό Αντώνη Σανουδάκη, με τίτλο: «Αντώνης Σανουδάκης, ο ποιητής, ο ιστορικός»



Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, στις 20:30, στην αίθουσα του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Χερσονήσου.



Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Μανόλης Αργυράκης, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης.



Για το πολυσχιδές έργο και την προσωπικότητα του Αντώνη Σανουδάκη θα μιλήσουν:



• Ζαχαρίας Κατσακός, D.E.A. Νεοελληνικής Φιλολογίας / Μ.Α. Δημιουργικής Γραφής



• Βαγγέλης Τζούκας, Δρ. Κοινωνιολογίας



Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την αποφώνηση του ίδιου του τιμώμενου, Αντώνη Σανουδάκη.



Μουσικό μέρος:



Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχει το μουσικό μέρος, με την παρουσίαση χορωδιακών αποσπασμάτων από την «Καντάτα, Έργο Νο 32», σε ποίηση του Αντώνη Σανουδάκη, βασισμένη στην ποιητική συλλογή του «Τα άλογα καλπάζουν αχαλίνωτα». Συγκεκριμένα, θα ακουστούν οι Ραψωδίες 4, 7, 9, 11 και 12.



Τη μουσική σύνθεση υπογράφει ο Παναγιώτης Φουρναράκης.



Το έργο θα ερμηνεύσει η Μικτή Χορωδία Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, υπό τη διεύθυνση της Λένας Χατζηγεωργίου, με τον Νίκο Κοκκίνη στο πιάνο.

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ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΣΑΝΟΥΔΟΥ:



Ο Αντώνης Σανουδάκης γεννήθηκε στη Χερσόνησο Ηρακλείου. Σπούδασε Ιστορία - Αρχαιολογία και Θεολογία στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι Διδάκτωρ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγητής Ιστορίας και συγγραφέας. Με πολυετή και πολυσχιδή προσφορά στην εκπαίδευση, διετέλεσε Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων, επίκουρος καθηγητής στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία (Π.Α.Ε.Α.) Κρήτης και Επιστημονικός Προϊστάμενος και Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης.



Έλαβε μέρος στους αγώνες της γενιάς τού «114» και στο αντιδικτατορικό κίνημα ως συνεργάτης του πρωτοπρεσβύτερου Γεωργίου Πυρουνάκη. Το 1968 συνελήφθη και του απαγορεύθηκε η αποδημία.



Έχει εκδώσει δώδεκα ποιητικές συλλογές, τρεις σειρές διηγημάτων, ένα μυθιστόρημα, τριάντα έξι μαρτυρίες αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, δοκίμια και μελέτες για την Ιστορία και Λογοτεχνία.



Έχει τιμηθεί με το βραβείο «Ν. Καζαντζάκης» του Δήμου Ηρακλείου (1993), για το λογοτεχνικό του έργο και με τρεις επαίνους από την Ακαδημία Αθηνών για το ιστορικό έργο του. Έχει τιμηθεί, επίσης από την Ένωση Συντακτών και Δημοσιογράφων Ελλάδος, από την Ακαδημία Αθηνών, μετά από πρόταση του Π. Πρεβελάκη, από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών και από το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας.



Λογοτεχνικά και ιστορικά αποσπάσματα των έργων του εμπεριέχονται σε σχολικά βιβλία Γυμνασίου-Λυκείου και σε ποιητικές ανθολογίες. Βιβλία και ποιήματά του έχουν μεταφρασθεί στα γερμανικά και ιταλικά. Ποιήματά του έχουν μελοποιήσει ο Χριστόδουλος Χάλαρης, ο Παν. Φουρναράκης και ο Μπάμπης Πραματευτάκης. Το ορατόριο «Φαέθοντος Επιφάνεια», σε ποίησή του, που κυκλοφόρησε σε δίσκο και CD, διηύθυνε ο Θόδωρος Αντωνίου. Από το 1991 ως το 2007 υπήρξε τακτικός επιφυλλιδογράφος της εφ. “Τα Νέα”. Είναι αντεπιστέλλον μέλος του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, του Συνδέσμου Θεολόγων Κρήτης, της Ένωσης Φιλολόγων Ν. Ηρακλείου και του Κέντρου Κρητικής Λογοτεχνίας.



Το ηλεκτρονικό ψηφιακό υλικό που έχει κατατεθεί στο Μουσείο Παραδοσιακής Ζωής και Λαϊκού Πολιτισμού «Λυχνοστάτης» στον Λιμένα Χερσονήσου, μαζί με τις ανακοινώσεις του για τη Χερσόνησο (αινίγματα και παροιμίες της Χερσονήσου) που έχουν δημοσιευτεί σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων, τα παραμύθια “Η νεράιδα της θάλασσας και 10 Λαϊκά Παραμύθια” (Ταξιδευτής, Αθήνα, 2010) και οι μαρτυρίες των Γ. Τσαντηράκη, “Από την έδρα στο λημέρι” (Ταξιδευτής, Αθήνα, 2013) και Βαγγέλη Ζαχ. Δοξαστάκη, Αντάρτη του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ Χερσονήσου, «Πολεμούμε και τραγουδούμε», (Ταξιδευτής, Αθήνα, 2025), αποτελούν το ελάχιστο αντίδωρο στον τόπο καταγωγής του, τη Χερσόνησο.

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