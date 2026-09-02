Περιφέρεια Κρήτης: Ορκωμοσία νέου υπαλλήλου

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Έναν νέο υπάλληλο, ο οποίος θα υπηρετήσει σε υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης, όρκισε σήμερα, Τετάρτη, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Πρόκειται για τον Γιώργο Γρεβενάρη του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας Γεωλόγου, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ευχήθηκε στον νεοδιοριζόμενο υπάλληλο καλή επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων του και καλή σταδιοδρομία στη δημόσια διοίκηση, με βασικό μέλημα την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών.

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