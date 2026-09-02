ΤΕΤ.02 Σεπ 2026 12:45
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Περιφέρεια Κρήτης: Ορκωμοσία νέου υπαλλήλου

Υπαλληλος Περιφέρεια
clock 15:36 | 02/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Έναν νέο υπάλληλο, ο οποίος θα υπηρετήσει σε υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης, όρκισε σήμερα, Τετάρτη, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Πρόκειται για τον Γιώργο Γρεβενάρη του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας Γεωλόγου, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ευχήθηκε στον νεοδιοριζόμενο υπάλληλο καλή επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων του και καλή σταδιοδρομία στη δημόσια διοίκηση, με βασικό μέλημα την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Διαβάστε επίσης 

Πιθανές διακοπές νερού στις περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Θερίσου Χανίων

Δήμος Ηρακλείου: Προχωρά ο σχεδιασμός για τα πρώην στρατόπεδα Μπετεινάκη, Θεοδοσάκη και Γιακουμάκη

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Περιφερεια Κρητης
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis