Ινδία: Επιχείρηση αλλοίωνε ημερομηνίες λήξης σε αυθεντικά προϊόντα πολυεθνικών

Παράνομη επιχείρηση που αλλοίωνε ημερομηνίες λήξης και διατροφικές πληροφορίες σε αυθεντικά προϊόντα μεγάλων πολυεθνικών αποκάλυψαν οι αρχές στην Ινδία. Στόχος, σύμφωνα με την έρευνα, ήταν τα προϊόντα να εμφανίζονται κατάλληλα για εξαγωγή, παρότι πολλά είχαν ήδη λήξει ή πλησίαζαν στη λήξη τους.

Οι αρχές της πολιτείας Μαχαράστρα πραγματοποίησαν έφοδο σε αποθήκη στην ευρύτερη περιοχή της Μουμπάι, όπου εντόπισαν χιλιάδες κιβώτια με προϊόντα των PepsiCo, Nestlé, Coca-Cola και Unilever.







Κατά τη διάρκεια εξαήμερης έρευνας κατασχέθηκαν εμπορεύματα αξίας σχεδόν 80.000 δολαρίων, ενώ δημοσιογράφος του Reuters που βρέθηκε στην αποθήκη είδε χημικά για την αφαίρεση των αρχικών ημερομηνιών λήξης, μηχανήματα εκτύπωσης νέων στοιχείων και μεγάλες ποσότητες πλαστών ετικετών.







Έσβηναν τις ημερομηνίες και τύπωναν καινούργιες



Σύμφωνα με τις αρχές, στην αποθήκη υπήρχαν σχεδόν 5.000 κιβώτια με προϊόντα, ανάμεσά τους πατατάκια Lay’s και Kurkure της PepsiCo, ζυμαρικά Maggi της Nestlé, Knorr Mushroom Soup και Hellmann’s Mayonnaise της Unilever, καθώς και κουτάκια Thums Up και Limca της Coca-Cola.

Σε πολλά από τα προϊόντα είχαν ήδη αφαιρεθεί οι αρχικές ημερομηνίες παραγωγής και λήξης.

Οι ερευνητές εντόπισαν ένα χημικό διαλυτικό που, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, χρησιμοποιούνταν για να σβήνονται τα στοιχεία που είχε τυπώσει ο κατασκευαστής. Στη συνέχεια, ένας χειριστής εισήγαγε στον υπολογιστή νέες ημερομηνίες παραγωγής και λήξης και ειδικό μηχάνημα τις τύπωνε πάνω στις συσκευασίες και στα κουτάκια.

«Η αρχική ημερομηνία παραγωγής και η ημερομηνία λήξης είχαν ξυστεί ή διαγραφεί και στη συνέχεια είχαν τυπωθεί νέα στοιχεία επάνω τους», αναφέρεται στα έγγραφα της αστυνομίας.

Οι αρχές εντόπισαν ακόμη και συσκευασίες στις οποίες είχε τυπωθεί μελλοντική ημερομηνία παραγωγής, 2 Οκτωβρίου 2026, παρότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο.

Άλλαζαν ακόμη και τα συστατικά και τις θερμίδες



Η παραποίηση δεν περιοριζόταν στις ημερομηνίες. Οι αρχές βρήκαν πλαστές διατροφικές ετικέτες που είχαν κολληθεί πάνω από τις αυθεντικές πληροφορίες των εταιρειών, προκειμένου τα προϊόντα να εμφανίζονται κατάλληλα για εξαγωγή σε άλλες αγορές.







Σε συσκευασία Maggi, για παράδειγμα, είχε προστεθεί νέα ετικέτα που ανέφερε «Product of India».

Σε πακέτο Kurkure της PepsiCo, η νέα ετικέτα ήταν γραμμένη στα αγγλικά και τα γαλλικά. Σύμφωνα με το Reuters, η πλαστή επισήμανση μείωνε κατά 10% την αναγραφόμενη ποσότητα προϊόντων δημητριακών στα συστατικά και άλλαζε τόσο τις θερμίδες όσο και το μέγεθος της μερίδας, σε μια προφανή προσπάθεια να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις ξένων αγορών.







«Μοιάζει με οργανωμένη επιχείρηση»



Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων της Μαχαράστρα, Τουκαράμ Μούντχε, δήλωσε σοκαρισμένος από την έκταση της υπόθεσης.

«Είμαι απολύτως σοκαρισμένος από την κλίμακα. Μοιάζει με οργανωμένη δραστηριότητα. Έχει γίνει συστηματικά», ανέφερε στο Reuters.

Η αποθήκη βρισκόταν σε βιομηχανική περιοχή του Νάβι Μουμπάι, περίπου 25 χιλιόμετρα από το διεθνές αεροδρόμιο της Μουμπάι, και λειτουργούσε από την ιδιωτική εταιρεία Sadhana Enterprises.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας δήλωσε ότι οι εργασίες γίνονταν για λογαριασμό 19 μικρών εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Οι περισσότερες συσκευασίες, σύμφωνα με τους ελεγκτές, είχαν λήξει ή βρίσκονταν κοντά στην ημερομηνία λήξης τους.

Στα αστυνομικά έγγραφα αναφέρεται ότι με την αλλαγή των ημερομηνιών «επιβλαβή τρόφιμα εξάγονται προς πώληση, εξαπατώντας με αυτόν τον τρόπο τους καταναλωτές».

Άγνωστο σε ποιες χώρες θα κατέληγαν



Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό σε ποιες χώρες προορίζονταν τα προϊόντα, όμως ο Μούντχε δήλωσε ότι ολόκληρο το απόθεμα της αποθήκης προοριζόταν για εξαγωγή.

Το Reuters εντόπισε τουλάχιστον μία παραποιημένη ετικέτα προϊόντος της PepsiCo στα αγγλικά και τα γαλλικά.

Οι PepsiCo, Nestlé, Hindustan Unilever και Coca-Cola δεν απάντησαν στα αιτήματα του Reuters για σχόλιο.

Η αστυνομική δικογραφία δεν αποδίδει οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια στις πολυεθνικές εταιρείες των οποίων τα προϊόντα βρέθηκαν στην αποθήκη. Ο Μούντχε, ωστόσο, υπογράμμισε ότι απαιτείται μεγαλύτερη λογοδοσία σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού.

«Όλοι πρέπει να το αντιμετωπίσουν σοβαρά. Οι εταιρείες πρέπει να τηρούν τους κανόνες και να διασφαλίζουν ότι η επωνυμία, η συσκευασία και η πώληση πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία», δήλωσε.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις.

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