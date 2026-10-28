Συνταξιούχοι: Τι θα πάρουν στην «τσέπη» το 2027

Οι νέες αυξήσεις για το 2027 που σχεδιάζονται (μεικτά 2,8%) κινούνται – για μία ακόμη χρονιά – κάτω από τον επίσημο πληθωρισμό.

Η κυβέρνηση επιμένει να υπολογίζει μόνο το 1/2 του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και το 1/2 της αύξησης του ΑΕΠ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τις συνεχιζόμενες απώλειες στο διαθέσιμο εισόδημα των απομάχων της δουλειάς. Ακόμα και αυτές οι πενιχρές αυξήσεις οδηγούν σε μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση λόγω μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας.

Οι αυξήσεις κατά 2,8% (μεικτά) στις συντάξεις θα πιστωθούν λίγο πριν από τα Χριστούγεννα με τις συντάξεις Ιανουαρίου 2027.

Το δημοσιονομικό κόστος από την αύξηση των συντάξεων θα ανέλθει για το 2027 σε 807 εκατ. ευρώ. Τονίζεται ότι οι καθαρές αυξήσεις στις συντάξεις γήρατος, ανά πρώην Ταμείο και έτη ασφάλισης, κυμαίνονται από 2,20% έως 2,80%. Για παράδειγμα, συνταξιούχος με σύνταξη 1.050 ευρώ μεικτά το 2026: Με αύξηση 2,8%, το μεικτό ποσό ανεβαίνει στα 1.079 ευρώ το 2027. Το καθαρό ποσό, όμως, από 946,02 ευρώ αυξάνεται στα 967,34 ευρώ. Το μηνιαίο όφελος είναι 21,32 ευρώ, δηλαδή 2,25%. Επίσης:

n Από την 1η Ιανουαρίου 2027 αυξάνεται κατά 2,8% και η Εθνική Σύνταξη. Από τα 446,87 ευρώ που ισχύουν το 2026, θα διαμορφωθεί στα 459,38 ευρώ, δηλαδή αυξάνεται κατά 12,51 ευρώ.

n Η αύξηση της Εθνικής Σύνταξης συμπαρασύρει και την κατώτατη σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου. Στις περιπτώσεις θανάτου και μεταβίβασης σύνταξης από την 1η Ιανουαρίου 2027, το κατώτατο ποσό για τον επιζώντα σύζυγο και τα τέκνα θα αντιστοιχεί πλέον στα 459,38 ευρώ.

n Αύξηση προβλέπεται και για τη σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΠΕΚΑ. Το ποσό από 418,94 ευρώ το 2026 αυξάνεται στα 430,67 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2027. Η παροχή αφορά όσους έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος και πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων, να μη λαμβάνουν σύνταξη ή άλλη παροχή από την Ελλάδα ή το εξωτερικό άνω των 360 ευρώ.

Παρέμβαση για ΕΑΣ

Επίσης, κρίσιμη παρέμβαση αποτελεί και η τιμαριθμοποίηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων(ΕΑΣ).

Τα όρια των κλιμακίων θα αυξηθούν κατά 2,8%, όσο δηλαδή και οι συντάξεις, προκειμένου ένας συνταξιούχος να μην περάσει σε υψηλότερο συντελεστή ΕΑΣ μόνο και μόνο επειδή πήρε την ετήσια αύξηση. Το πρώτο όριο, για εισφορά 3%, ανεβαίνει από τα 1.468,01 ευρώ στα 1.509,11 ευρώ. Το όριο για το 6% αυξάνεται στα 1.832,49 ευρώ, για το 7% στα 2.155,87 ευρώ, για το 9% στα 2.479,25 ευρώ, για το 10% στα 2.802,64 ευρώ, για το 12% στα 3.126,01 ευρώ, για το 13% στα 3.449,39 ευρώ και για το 14% στα 3.772,78 ευρώ.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα συνταξιούχου με σύνταξη 1.780 ευρώ, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στην κλίμακα ΕΑΣ 3% και έχει παρακράτηση 53,40 ευρώ. Με την αύξηση 2,8%, η σύνταξή του θα φθάσει στα 1.829,84 ευρώ.

Χωρίς την αναπροσαρμογή των ορίων θα περνούσε στην κλίμακα του 6% και η παρακράτηση θα εκτινασσόταν στα 109,79 ευρώ, εξανεμίζοντας ουσιαστικά το όφελος της αύξησης. Με το νέο όριο, όμως, παραμένει στο 3% και η κράτηση διαμορφώνεται στα 54,90 ευρώ, με αποτέλεσμα να διατηρεί στην πράξη ολόκληρη την αύξηση.

Προσωπική διαφορά

Εξάλλου, για 671.586 παλιούς συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν μείνει με υπόλοιπο από την προσωπική διαφορά του νόμου Κατρούγκαλου, από 1-1-2027 θα παίρνουν ολόκληρη την αύξηση στη σύνταξη (εκτίμηση για 2,8%).

Διευκρινίζεται ότι η πλήρης απάλειψη της προσωπικής διαφοράς δεν σημαίνει ότι η προσωπική διαφορά θα προστεθεί στο ποσό της σύνταξης, κάτι που θα επηρεάσει την ετήσια αύξηση της κύριας σύνταξης. Δηλαδή, αν το ποσοστό αύξησης κλείσει στο 2,8%, χιλιάδες συνταξιούχοι που διατηρούν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς δεν θα λάβουν την αύξηση του 2,8% στο σύνολο της σύνταξής τους (εθνική συν ανταποδοτική), αλλά μόνο στο ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της προσωπικής διαφοράς.

Για παράδειγμα: Σύνταξη 800 ευρώ με προσωπική διαφορά 100 ευρώ: Ο συνταξιούχος εισπράττει συνολικά 900 ευρώ τον μήνα. Από τον Ιανουάριο του 2027 θα λάβει αύξηση 22,40 ευρώ και το συνολικό ποσό θα ανέλθει στα 922,40 ευρώ. Εάν το 2,8% υπολογιζόταν στα 900 ευρώ, η αύξηση θα ήταν 25,20 ευρώ. Η διαφορά φτάνει τα 2,80 ευρώ τον μήνα ή τα 33,60 ευρώ ετησίως.

Τα νέα ποσά θα φανούν στην πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου 2027, οι οποίες θα καταβληθούν πριν από τις γιορτές.

Το επίδομα

Τέλος, μία άλλη παρέμβαση αφορά την ετήσια οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων. Από τον Νοέμβριο του 2026 το ποσό αυξάνεται από 300 σε 400 ευρώ καθαρά και, το κυριότερο, επεκτείνεται σε μόνιμη βάση στο σύνολο των συνταξιούχων ηλικίας άνω των 65 ετών. Με την επέκταση προστίθενται 270.000 νέοι δικαιούχοι, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός να φθάνει τα 2,2 εκατομμύρια. Το επίδομα των 400 ευρώ θα πληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου σε 2.197.000 συνταξιούχους. Η πληρωμή θα γίνει εφάπαξ και δεν υπάρχουν εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Για την πληρωμή του Νοεμβρίου θα εξεταστούν πλέον η ηλικία, το είδος της σύνταξης και, για τους νέους συνταξιούχους, η ύπαρξη οριστικής σύνταξης τον Σεπτέμβριο του 2026.

Τα 400 ευρώ θα καταβάλλονται επίσης στους συνταξιούχους άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου, καθώς και στα άτομα με αναπηρία και στους ανασφάλιστους υπερήλικες.

Πηγή: in.gr

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