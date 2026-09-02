Ηράκλειο: Πολιτική συγκέντρωση του ΚΚΕ με ομιλητή τον Κώστα Παρασκευά και μεγάλο Κρητικό γλέντι

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Πολιτική συγκέντρωση οργανώνει η Τομεακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΚΚΕ την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8:00 μ.μ., στον προαύλιο χώρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ).

Η εκδήλωση έχει ως κεντρικό σύνθημα και θέμα: «Με πιο δυνατό ΚΚΕ ο λαός μπορεί να κάνει ένα βήμα μπροστά για τις δικές του ανάγκες».

Κεντρικός ομιλητής της συγκέντρωσης θα είναι ο Κώστας Παρασκευάς, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.

Στην ομιλία αναμένεται να αναπτυχθούν οι θέσεις του κόμματος για τις τρέχουσες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, καθώς και η πρόταση διεξόδου που καταθέτει το ΚΚΕ για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών.

Κρητικό γλέντι

Μετά την ολοκλήρωση της πολιτικής ομιλίας, η βραδιά θα συνεχιστεί με μεγάλο Κρητικό γλέντι. Τη διασκέδαση των παρευρισκόμενων θα αναλάβουν οι γνωστοί καλλιτέχνες της κρητικής μουσικής παράδοσης, Βασίλης Σταυρακάκης και Μιχάλης Καλλέργης.

Η Τομεακή Επιτροπή απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στους εργαζόμενους, τη νεολαία και τον λαό του Ηρακλείου να δώσουν μαζικό «παρών» στην εκδήλωση.

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