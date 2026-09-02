Μαρινάκης: Λεφτά από Monopoly οι υποσχέσεις της αντιπολίτευσης

«Λεφτά από Monopoly» χαρακτήρισε ο Παύλος Μαρινάκης τις οικονομικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, ανεβάζοντας τους τόνους στη συζήτηση για την ακρίβεια και το κόστος των εξαγγελιών. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «δεν θα σχολιάσουμε τα λεφτά από Monopoly που δίνει κάθε κόμμα της αντιπολίτευσης», επιμένοντας ότι κάθε πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένη απάντηση για το πώς χρηματοδοτείται.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και για τις προτάσεις αντιμετώπισης της ακρίβειας. «Όποιος ισχυρίζεται ότι με 12 μέτρα θα μετατρέψει τον πληθωρισμό σε αποπληθωρισμό κοροϊδεύει τον κόσμο», είπε. Ο κ. Μαρινάκης απέρριψε παράλληλα τον όρο «ακρίβεια Μητσοτάκη», χαρακτηρίζοντάς τον λαϊκισμό.

«Το να βαφτίζεις αυτό το φαινόμενο ακρίβεια Μητσοτάκη απλά είναι λαϊκισμός», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβερνητική επιλογή είναι η στήριξη των πολιτών να ακολουθεί τις δυνατότητες που δημιουργεί η οικονομία.

Όπως είπε, στόχος είναι «χωρίς να λες ότι γεννώνται από κάπου λεφτά, από την απόδοση της οικονομίας, να δημιουργήσεις συνθήκες ο κόσμος να παίρνει πίσω όσα παραπάνω μπορούμε να δώσουμε για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια». Για τις περιπτώσεις όπου επιχειρήσεις φέρονται να προχώρησαν σε νέες αυξήσεις τιμών ή σε «τρικ στο ράφι», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζήτησε αυστηρή εφαρμογή των ελέγχων.

«Πρέπει εδώ οι αρμόδιες αρχές να εξαντλήσουν την αυστηρότητά τους», τόνισε.

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