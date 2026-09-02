Η Σερ κατηγορεί τη σύζυγο του γιου της Ελάιτζα Μπλου Όλμαν ότι τον εκμεταλλεύεται για τα χρήματα

Τη σύζυγο του γιου της, Ελάιτζα Μπλου Όλμαν, κατηγορεί ηΣερ, υποστηρίζοντας ότι επιδιώκει να επανέλθει στη ζωή του με στόχο να ελέγξει το εισόδημά του, καθώς συνεχίζεται η δικαστική διαμάχη για τον διορισμό επιτρόπου για τον 50χρονο.







Η 80χρονη τραγουδίστρια κατέθεσε στις 28 Αυγούστου συμπληρωματικό υπόμνημα σε δικαστήριο του Λος Άντζελες, με το οποίο τάχθηκε κατά του ενδεχόμενου διορισμού της Μαριάνγκελα Κινγκ Όλμαν ως επιτρόπου, υποστηρίζοντας ότι η εμπλοκή της στην υπόθεση σχετίζεται με την επιδίωξη χρημάτων και δημοσιότητας.







«Το Πολιτειακό Νοσοκομείο του Νιου Χάμσαϊρ, καθώς και η υπόλοιπη οικογένεια, παραμένουν κατηγορηματικά αντίθετοι στο να αναλάβει η κυρία Κινγκ Όλμαν, δεδομένης της αποξένωσής της από τον Ελάιτζα, όπως αποδεικνύεται από το διαζύγιο που εκκρεμούσε προηγουμένως, της άρνησης και της αποτυχίας της να βοηθήσει τον Ελάιτζα και την Κέιτι Πιζ όταν εκείνος αντιμετώπιζε δυσκολίες πριν συλληφθεί στο Νιου Χάμσαϊρ, και/ή επειδή η οικογένεια πιστεύει ότι επανέρχεται στην εικόνα σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει χρήματα και/ή λίγη δημοσιότητα», αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το People και κατατέθηκαν από τον δικηγόρο της Σερ, Τζάστιν Γκολντ.

Η Κινγκ Όλμαν σε δήλωσή της στο μέσο υποστήριξε ότι έχει ως προτεραιότητα το συμφέρον του συζύγου της και τόνισε πως η σχέση με τη μητέρα του αντιμετωπίζει κρίση εδώ και χρόνια: «Ως σύζυγος του Ελάιτζα εδώ και 13 χρόνια, τον αγαπώ και θέλω ό,τι είναι καλύτερο για εκείνον, δηλαδή ένα ολοκληρωμένο και μακροπρόθεσμο σχέδιο θεραπείας. Ο σύζυγός μου και η μητέρα του είναι αποξενωμένοι εδώ και πολλά χρόνια και εκείνη έχει επανειλημμένα εμποδίσει τις προσπάθειές μου να του προσφέρω βοήθεια. Αν εκείνη έχει τον έλεγχο του ποιος θα γίνει επίτροπος, πιστεύω ότι αυτό θα έθετε σε κίνδυνο τις πιθανότητές του για μια αισιόδοξη ανάρρωση», είπε.







Ο 50χρονος Όλμαν βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό κράτηση σε ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Νιου Χάμσαϊρ, καθώς αντιμετωπίζει πολλαπλές ποινικές κατηγορίες σε δύο διαφορετικές υποθέσεις.







Σύμφωνα με την κατάθεση της Σερ, το Πολιτειακό Νοσοκομείο του Νιου Χάμσαϊρ ξεκίνησε τη διαδικασία διορισμού επιτρόπου για τον γιο της στις 7 Ιουλίου, ενώ η τραγουδίστρια ζήτησε να διοριστούν στη θέση τα ετεροθαλή αδέλφια του, Τσαζ Μπόνο και Ντέβον Άλμαν.







Στην κατάθεση αναγνωρίζεται ότι υπάρχει «διαφωνία» σχετικά με το ποιος θα πρέπει να οριστεί επίτροπος, ενώ σημειώνεται ότι είχε προγραμματιστεί ακρόαση για την 1η Σεπτεμβρίου, προκειμένου να αποφασιστεί εάν η 39χρονη Κινγκ Όλμαν «μπορεί ή θα πρέπει» να αναλάβει τη θέση. Ωστόσο, ο Όλμαν δεν εμφανίστηκε στην ακρόαση και η υπόθεση αναβλήθηκε για την 1η Δεκεμβρίου.







Παρότι η Κινγκ Όλμαν είχε ζητήσει να διοριστεί επίτροπος με δική της κατάθεση στις 18 Αυγούστου, το υπόμνημα της Σερ αναφέρει ότι η ίδια βρισκόταν «εδώ και πολλούς μήνες» στη διαδικασία διαζυγίου από τον Όλμαν και ότι οι δυο τους ήταν ήδη αποξενωμένοι όταν η τραγουδίστρια ξεκίνησε για πρώτη φορά τη διαδικασία διορισμού επιτρόπου.







Ο Ελάιτζα Όλμαν και η Μαριάνγκελα Κινγκ Όλμαν παντρεύτηκαν το 2013, με την ίδια να καταθέτει για πρώτη φορά αίτηση διαζυγίου το 2021. Η αίτηση απορρίφθηκε τον Φεβρουάριο του 2024, ωστόσο η ίδια υπέβαλε νέα αίτηση τον Απρίλιο του 2025, η οποία απορρίφθηκε τον Ιούνιο του 2026.

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