Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Πάνω από 35.000 δολάρια τον χρόνο για το σχολείο του Άρτσι και της Λίλιμπετ στη Βρετανία

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ θα πληρώνουν περισσότερα από 35.000 δολάρια τον χρόνο για το σχολείο στο οποίο θα φοιτήσουν ο Άρτσι και η Λίλιμπετ, καθώς τα δύο παιδιά ξεκινούν τη νέα σχολική χρονιά στη Βρετανία μετά την επιστροφή της οικογένειας από την Καλιφόρνια.

Το όνομα του σχολείου δεν έχει γίνει γνωστό, όμως οι πληροφορίες που δημοσιεύονται για τις εγκαταστάσεις του δίνουν μια αρκετά σαφή εικόνα για το επίπεδο του εκπαιδευτηρίου.

Τα δύο παιδιά, ηλικίας επτά και πέντε ετών αντίστοιχα, αναμένεται να περάσουν για πρώτη φορά από τις πόρτες του νέου τους σχολείου αυτή την εβδομάδα. Η επιλογή έρχεται λίγες ημέρες μετά την εγκατάσταση της οικογένειας στη Βρετανία, ύστερα από περίπου έξι χρόνια ζωής στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας.

Ένα σχολείο με πισίνα, θέατρο και πρόσβαση σε ποτάμι

Οι πληροφορίες για το σχολείο του Άρτσι και της Λίλιμπετ προέρχονται από το Page Six, το οποίο αναφέρει ότι τα ετήσια δίδακτρα ξεπερνούν τα 35.000 δολάρια.

Το εκπαιδευτήριο διαθέτει εσωτερική πισίνα, γυμναστήριο, μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις και γήπεδα με συνθετικό χλοοτάπητα. Υπάρχει ακόμη πρόσβαση σε ποτάμι, όπου οι μαθητές μπορούν να κάνουν δραστηριότητες όπως κωπηλασία και καγιάκ.

Οι εγκαταστάσεις συνεχίζονται και στους χώρους που αφορούν την καλλιτεχνική και επιστημονική εκπαίδευση. Υπάρχουν στούντιο τέχνης, αίθουσα μαγειρικής, εργαστήρια φυσικών επιστημών, μεγάλο θέατρο και ξεχωριστό κέντρο μουσικής και παραστατικών τεχνών, με αίθουσες για πρόβες, διδασκαλία και παραστάσεις.

Ακόμη και το φαγητό αποτελεί μέρος της εικόνας. Οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε τραπεζαρία που σερβίρει πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό, με το ρεπερτόριο να περιλαμβάνει από φαλάφελ μέχρι αρνί μαγειρεμένο αργά.

Το σχολείο, πάντως, δεν έχει κατονομαστεί. Το Page Six επέλεξε να μην αποκαλύψει την ταυτότητά του για λόγους ιδιωτικότητας και ασφάλειας.

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