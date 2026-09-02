Συρρικνώνεται το ΕΣΥ: Λιγότερο προσωπικό από το 2019 και την πανδημία

Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι ενισχύει συνεχώς τον τομέα της υγείας ,ωστόσο την διαψεύδουν τα αποκαλυπτικά στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ για την υποστελέχωση στο ΕΣΥ.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσιοποίησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία ενόψει της ΔΕΘ, το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στις δημόσιες δομές υγείας είναι αισθητά λιγότερο σε σύγκριση τόσο με το 2019, όσο και με την περίοδο της πανδημίας.

Τον Οκτώβριο του 2021, στην κορύφωση της πανδημίας, στα νοσοκομεία υπηρετούσαν συνολικά 94.034 εργαζόμενοι. Σήμερα, η εικόνα παρουσιάζει σοβαρή υποχώρηση.

Συγκεκριμένα 6.634 λιγότεροι υπάλληλοι εργάζονται στα νοσοκομεία σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2021. Συνολικά 3.179 εργαζόμενοι (τακτικοί και έκτακτοι) χάθηκαν από το δυναμικό των νοσοκομείων κατά τα τελευταία τρία χρόνια, δηλαδή από το τέλος της πανδημίας μέχρι σήμερα.

Η αποψίλωση δεν περιορίζεται στις νοσοκομειακές μονάδες αλλά επεκτείνεται στο σύνολο των δομών του Υπουργείου Υγείας, όπως το ΕΚΑΒ, τις ΤΟΜΥ και τα Περιφερειακά Ιατρεία.

Τον Οκτώβριο του 2021, οι φορείς του Υπουργείου Υγείας διέθεταν συνολικά 118.024 εργαζόμενους (75.991 τακτικό και 42.033 μη τακτικό προσωπικό). Τον Μάιο του 2026, ο αριθμός αυτός υποχώρησε στους 111.243 εργαζόμενους, καταγράφοντας απώλεια 6.781 θέσεων εργασίας. Όπως υπογραμμίζει η Ομοσπονδία, το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στον ρυθμό των νέων προσλήψεων αλλά κυρίως στο αρνητικό ισοζύγιο μεταξύ προσλήψεων και αποχωρήσεων.

Οι εργαζόμενοι που συνταξιοδοτούνται ή παραιτούνται από το ΕΣΥ είναι σταθερά περισσότεροι από εκείνους που διορίζονται, με αποτέλεσμα το συνολικό προσωπικό να συρρικνώνεται διαρκώς.

Σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης αντιμετωπίζουν και τα νοσοκομεία της Κρήτης από όπου λείπει το 20% που θα έπρεπε να υπηρετεί σύμφωνα με τα παλιά οργανογράμματα που δεν έχουν επικαιροποιηθεί παρά το γεγονός ότι οι ανάγκες αυξάνονται συνεχώς.

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