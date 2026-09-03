Η Τεχεράνη βομβάρδισε το Κουβέιτ - Τραμπ: "Είμαστε έτοιμοι να χτυπήσουμε το Ιράν"

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Νέες απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε πως οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να χτυπήσουν οποιαδήποτε στιγμή τα ιρανικά εδάφη, εκτιμώντας πως οι επιχειρήσεις δεν θα συνεχιστούν «για πάρα πολύ καιρό».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν προσπαθούσε να κατασκευάσει έναν πύραυλο που ρίχνει νάρκες και οι ΗΠΑ τον κατέστρεψαν. Ανέφερε επίσης ότι το Ιράν εργαζόταν για να αποκαταστήσει τα πυραυλικά συστήματα και τα ραντάρ του, τα οποία αποτέλεσαν επίσης στόχο των αμερικανικών πληγμάτων.

«Εξουδετερώσαμε όλο τον νέο εξοπλισμό που προσπάθησαν να κατασκευάσουν κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ – κάποιον αμυντικό, κάποιον επιθετικό… Ήταν μια πολύ σφοδρή επίθεση χθες το βράδυ, και είμαστε προετοιμασμένοι να πραγματοποιήσουμε άλλη μία όποτε θέλουμε», πρόσθεσε.

Με τη σειρά του, ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, λέει ότι οι ΗΠΑ θα γίνουν σύντομα μάρτυρες της «νέας στρατηγικής» της Τεχεράνης για τον πόλεμο.

Στο μεταξύ, ο αριθμός των νεκρών στο Ιράν από τους χθεσινούς βομβαρδισμούς ανέβηκε στους 18. Ανάμεσά τους και δύο παιδιά.

Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ πως βομβάρδισε αμάχους, καταγγέλλοντας πως χτυπήθηκε σπίτι όπου γίνονταν γαμήλιο γλέντι.

Οι ΗΠΑ αρνούνται ξανά πως βάζουν στόχους αμάχους.

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ καταδίκασε το «έγκλημα πολέμου» αυτό, τονίζοντας πως «βομβαρδίστηκε γαμήλια τελετή στο πλαίσιο της απελπισμένης προσπάθειας της Αμερικής να αποκρύψει την ήττα της».

حقیقت جنگ غیرقانونی آمریکا علیه ایران دیشب در #سیریک به نمایش درآمد؛ جایی که یک مراسم عروسی، در چارچوب تلاش مذبوحانه آمریکا برای پنهان‌کردن شکست خود، بمباران شد؛ واقعیت، جنایت‌هایی است که آمریکا مرتکب می‌شود نه ویدئوهای تولیدشده با هوش مصنوعی که به دروغ مقام‌های آمریکایی را… pic.twitter.com/tKDPTHdV5u — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) September 2, 2026

Το Ιράν χτυπά το Κουβέιτ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αντιμετωπίζουν επίθεση του Ιράν με πυραύλους και drones, μετά τις ανταλλαγές πυρών των τελευταίων ημερών ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ισλαμική Δημοκρατία.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή επιθέσεις του εχθρού με πυραύλους και drones έπειτα από αμαρτωλή επίθεση του Ιράν», σύμφωνα με ανακοινωθέν του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του εμιράτου που δημοσιοποιήθηκε μέσω X.

«Σε ανταπόδοση για τα εγκλήματα που διαπράχτηκαν από την Αμερική εναντίον του ιρανικού λαού, βρίσκονται σε εξέλιξη επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ», επιβεβαίωσε λίγο αργότερα η ιρανική κρατική τηλεόραση.

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