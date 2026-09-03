Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης αποχαιρετά τον πρώην Πρόεδρο Γεώργιο Μαγκουσάκη

Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης αποχαιρετά με βαθιά οδύνη τον Γεώργιο Μαγκουσάκη του Σπύρου, μια σπουδαία προσωπικότητα, έναν άνθρωπο με ξεχωριστό ήθος και έναν ακούραστο υπηρέτη της κοινωνίας και του συνανθρώπου του.

Ο Γεώργιος Μαγκουσάκης υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης και διετέλεσε Πρόεδρός του, προσφέροντας επί σειρά ετών με συνέπεια, υπευθυνότητα και ανιδιοτέλεια. Με τη διορατικότητα, τη μαχητικότητα και τη βαθιά γνώση του κλάδου συνέβαλε ουσιαστικά στην πορεία και την ενότητα των επαγγελματιών του τουριστικού λεωφορείου, αφήνοντας πίσω του σημαντικό έργο και μια παρακαταθήκη που θα συνεχίσει να εμπνέει.



Η προσφορά του, όμως, δεν περιορίστηκε στον επαγγελματικό χώρο. Ο Γεώργιος Μαγκουσάκης υπήρξε άνθρωπος με έντονη κοινωνική παρουσία και βαθύ αίσθημα ευθύνης απέναντι στον συνάνθρωπό του. Ήταν πάντοτε πρόθυμος να σταθεί δίπλα σε όποιον είχε ανάγκη, να στηρίξει, να βοηθήσει και να προσφέρει χωρίς να επιδιώκει αναγνώριση ή ανταπόδοση. Η ανθρωπιά, η γενναιοδωρία και η έμπρακτη αλληλεγγύη του τον ανέδειξαν σε πρόσωπο ιδιαίτερης εκτίμησης και αγάπης για την τοπική κοινωνία.

Παράλληλα, υπηρέτησε με αφοσίωση τον αθλητισμό και τη νεολαία, διατελώντας ο μακροβιότερος Πρόεδρος του Αθλητικού Σωματείου «ΡΑΥΚΟΣ». Από τη θέση αυτή εργάστηκε με πάθος για την πρόοδο του σωματείου, τη στήριξη των νέων και την καλλιέργεια των αξιών του αθλητισμού, της συνεργασίας, της πειθαρχίας και του σεβασμού.



Η προσωπικότητα και η διαδρομή του Γεώργιου Μαγκουσάκη ξεπερνούν τα όρια μιας επαγγελματικής ή θεσμικής πορείας. Υπήρξε άνθρωπος δημιουργικός, δραστήριος και γενναιόδωρος, με βαθιά πίστη στις αξίες της προσφοράς, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης. Η παρουσία του υπήρξε σημείο αναφοράς για όσους τον γνώρισαν, ενώ το έργο και το παράδειγμά του θα παραμείνουν ζωντανά στη μνήμη όλων.



Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 03/08/2026, στον Ιερό Ναό Αγίου Μύρωνα, στο χωριό Άγιος Μύρωνας.



Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια, στους συγγενείς και στους οικείους του.



Αποχαιρετούμε έναν άνθρωπο που τίμησε τη ζωή με την παρουσία, το έργο και την προσφορά του. Έναν άνθρωπο που δεν έμεινε στα λόγια, αλλά έκανε την ανθρωπιά πράξη.



Καλό ταξίδι, Πρόεδρε.



Η μνήμη σου θα παραμείνει αιώνια και η προσφορά σου θα συνεχίσει να φωτίζει τον δρόμο όλων μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του



Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης

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