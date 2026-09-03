Νίκος Ανδρουλάκης: Το δείπνο στο Ψυχρό, τα μηνύματα και η αποψινή εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο

Σε κλίμα συσπείρωσης και με το βλέμμα στραμμένο στη σημερινή μεγάλη πολιτική συγκέντρωση στο Ηράκλειο, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρέθεσε χθες το βράδυ δείπνο στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο Ψυχρό Λασιθίου, σε μια κίνηση με έντονο πολιτικό αλλά και συμβολικό χαρακτήρα.

Στο τραπέζι βρέθηκαν μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, βουλευτές, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, καθώς και στελέχη της κομματικής οργάνωσης. Το δείπνο αποτέλεσε ουσιαστικά την τελευταία οργανωτική συνάντηση πριν από τη σημερινή κορύφωση των εκδηλώσεων για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ.

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Ο πρόεδρος του κόμματος έστειλε από το χωριό της μητέρας του ένα σαφές μήνυμα προς την κομματική βάση. Ότι η Κρήτη μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο εκκίνησης μιας νέας πολιτικής προσπάθειας.

«Από το πράσινο Λασίθι και Ηράκλειο ξεκινάμε για την πολιτική αλλαγή», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στην ιστορική διαδρομή της παράταξης αλλά και στην ανάγκη να αποκτήσει ξανά η πολιτική ισχυρό κοινωνικό περιεχόμενο.

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Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι απλώς η εκλογική του ενίσχυση, αλλά η διαμόρφωση μιας διαφορετικής πρότασης διακυβέρνησης, που θα απευθύνεται σε μια κοινωνία η οποία, όπως υποστήριξε, αναζητά μεγαλύτερη δικαιοσύνη και ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματά της.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αυτονομία του κόμματος, υπογραμμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν στηρίζεται σε οικονομικά ή άλλα συμφέροντα, αλλά απευθύνεται αποκλειστικά στους πολίτες και σε αυτούς λογοδοτεί.

Το κλίμα στο τραπέζι ήταν πάντως περισσότερο χαλαρό και λιγότερο «συνεδριακό». Η κρητική φιλοξενία, τα παραδοσιακά εδέσματα και η ρακή έδωσαν διαφορετικό τόνο στη βραδιά, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να συμμετέχει και στα πειράγματα της παρέας.

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Χαρακτηριστική ήταν η στιγμή που του προσφέρθηκε ένας ξύλινος ανεμόμυλος, με τον ίδιο να συνδέει συμβολικά το δώρο με την πολιτική αλλαγή που επιδιώκει το κόμμα. Το τραπέζι, με τα κρητικά κρέατα και τα παραδοσιακά πιάτα, έδωσε επίσης αφορμή για αρκετές ατάκες του προέδρου προς τους συνδαιτυμόνες του.

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Σήμερα, στις 7.30 το απόγευμα, η πλατεία Ελευθερίας αναμένεται να αποτελέσει το επίκεντρο των εκδηλώσεων για την 52η επέτειο από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να πραγματοποιεί την κεντρική πολιτική του ομιλία. Το σύνθημα της εκδήλωσης είναι «3η Σεπτέμβρη – Ξεκίνημα Νίκης».

Η σημερινή συγκέντρωση αντιμετωπίζεται από την ηγεσία του κόμματος ως κάτι περισσότερο από μια επετειακή εκδήλωση. Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να παρουσιάσει την Κρήτη ως αφετηρία μιας νέας πολιτικής εξόρμησης και να μετατρέψει τον συμβολισμό της 3ης Σεπτέμβρη σε μήνυμα πολιτικής επανεκκίνησης.

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Ήδη από χθες στελέχη, βουλευτές και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου κινήθηκαν στους τέσσερις νομούς της Κρήτης, πραγματοποιώντας συναντήσεις με φορείς και πολίτες και καλώντας στη σημερινή συγκέντρωση.

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