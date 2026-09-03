Τσίπρας: Κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ, επίδομα 500 ευρώ στους φοιτητές και αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς

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Το σχέδιο του για την διακυβέρνηση της χώρας ανέπτυξε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην Θεσσαλονίκη, θέτοντας παράλληλα και το δίλημμα των επόμενων εκλογών: «Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή;».

Σε ένα συνολικό και «συνεκτικό», όπως ανέφερε, σχέδιο ανασυγκρότησης της οικονομίας εξήγγειλε μία σειρά θετικών μέτρων για την κοινωνία:

1000 ευρώ κατώτατος μισθός το 2027 και μέσος μισθός 1800 ευρώ μέχρι το τέλος της τετραετίας.

Επίσης 500 ευρώ τον μήνα για κάθε φοιτητή που σπουδάζει μακριά από το σπίτι του,

αύξηση 300 ευρώ στους εκπαιδευτικούς και

500 ευρώ σε γιατρούς και νοσηλευτές.

Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι δεν παρουσίασε μόνο μία οικονομική πρόταση «αλλά ένα όραμα αλλαγής. Αλλαγής παραδείγματος. Αλλαγής μοντέλου παραγωγής και οικονομίας. Αλλαγής πυξίδας και πορείας για τη χώρα και το λαό μας».

Χαμένη επταετία

Περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας και κατηγόρησε την κυβέρνηση για χαμένη επταετία. «Η χώρα γερνά, ο πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας μειώνεται, η παραγωγικότητα παραμένει χαμηλή», είπε και πρόσθεσε: «Η απάντησή σε αυτές τις προκλήσεις δε μπορεί να περιμένει. Οφείλουμε άμεσα:

Να αυξήσουμε την παραγωγική ικανότητα της χώρας.

Να επιταχύνουμε τη σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Να κατακτήσουμε ισχυρότερη θέση στον νέο διεθνή καταμερισμό εργασίας.

Αυτοί οι τρεις στόχοι συγκροτούν την ανάγκη μίας νέας εθνικής στρατηγικής που θα συνδέει την ανάπτυξη με την οικονομική ασφάλεια. Αυτό που διεθνώς περιγράφεται πλέον με τον όρο securonomics.

Σημείωσε δε ότι αριθμοί λένε το ίδιο πράγμα: η οικονομία σταθεροποιήθηκε, αλλά η χώρα δεν προχώρησε. Η ανάπτυξη δεν έφτασε στη ζωή των πολλών.

«Υπάρχει όμως και μια μεγαλύτερη ζημιά», είπε ο Αλέξης Τσίπρας και ανέπτυξε την “βαθιά και εκτεταμένη διαφθορά της κυβέρνησης” για την οποία επέρριψε την ευθύνη στον πρωθυπουργό.

Διαφθορά ή εντιμότητα;

Έθεσε το δίλημμα «Διαφθορά ή εντιμότητα;» και εξήγησε: «Γιατί η διαφθορά δεν έχει να κάνει μόνο με την ηθική στην πολιτική. Είναι κρίσιμος όρος για την οικονομία. Γιατί κάθε ευρώ που χάνεται, λείπει από τα δημόσια νοσοκομεία. Λείπει από τα δημόσια σχολεία. Κι εμφανίζεται στην τιμή των προϊόντων, στο σούπερ μάρκετ. Στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Η βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού είναι μία:

Να τελειώνουμε με αυτό το σάπιο σύστημα. Για αυτό πιστεύουμε ότι η χώρα μας χρειάζεται πριν από όλα μια Ηθική Επανάσταση. Και αυτό σημαίνει τρεις λέξεις με πραγματικό περιεχόμενο: Διαφάνεια. Έλεγχος. Λογοδοσία».

Πηγή φωτογραφίας: INTIME

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