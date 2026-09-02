ΗΠΑ: Ανακαλείται ελληνικό ελαιόλαδο με σκόρδο -Τι εντόπισαν οι έλεγχοι

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Σε ανάκληση ελληνικού ελαιολάδου προχώρησαν οι αμερικανικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων, μετά τον εντοπισμό συστατικού που δεν έχει εγκριθεί για χρήση σε τρόφιμα.

Η ανακοίνωση αφορά συγκεκριμένο ελαιόλαδο με γεύση σκόρδου, το οποίο είχε κυκλοφορήσει στην αγορά των ΗΠΑ τόσο σε φυσικά σημεία πώλησης όσο και μέσω διαδικτύου. Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει το συγκεκριμένο προϊόν καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν.

Ποιο ελληνικό ελαιόλαδο ανακαλείται

Η ανάκληση αφορά το Garlic Mediterranean Infused Extra Virgin Olive Oil της εταιρείας LMSI LLC/Kofinas Olive Oil.

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Το προϊόν διατίθεται σε τρεις διαφορετικές συσκευασίες:

500 ml

250 ml

100 ml

Σύμφωνα με την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), στο προϊόν εντοπίστηκε αιθέριο έλαιο σκόρδου, το οποίο δεν έχει εγκριθεί για μαγειρική χρήση.

Πότε και πού πωλήθηκε

Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην ανάκληση είχαν διατεθεί προς πώληση από τις 31 Αυγούστου 2025 έως τις 27 Αυγούστου 2026.

Η διάθεσή τους έγινε τόσο μέσω σημείων πώλησης στο Οχάιο όσο και μέσω διαδικτύου.

Τι αναφέρει η FDA για το προϊόν

Η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων έχει καταχωρίσει την υπόθεση ως ανάκληση που αφορά τρόφιμα και συστατικά.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά ασθένειας που να συνδέονται με την κατανάλωση του συγκεκριμένου ελαιολάδου.

Η ανάκληση πραγματοποιείται προκειμένου να απομακρυνθεί από την αγορά το προϊόν που περιέχει το μη εγκεκριμένο συστατικό.

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Όσοι έχουν αγοράσει το συγκεκριμένο ελαιόλαδο καλούνται να μην το καταναλώσουν και να μην το χρησιμοποιήσουν στη μαγειρική.

Οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων.

Σημαντικό είναι ότι η ανακοίνωση αφορά το συγκεκριμένο Garlic Mediterranean Infused Extra Virgin Olive Oil και όχι γενικά όλα τα ελληνικά ελαιόλαδα που κυκλοφορούν στις ΗΠΑ.

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