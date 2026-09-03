Βορίζια: Νέα αστυνομική επιχείρηση - Βρέθηκαν όπλα σε σπίτι

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Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, από άνδρες του ΤΑΕ Μεσαράς.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα σε σπίτι 60χρονου, όπου εντόπισαν και κατάσχεσαν μεταξύ άλλων, όπλα.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti, εντόπισαν μία κυνηγετική καραμπίνα, ένα περίστροφο και ένα πολεμικό τυφέκιο.

Ο 60χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.

Στην επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:

Συνελήφθη πρωινές ώρες χθες (02.08.2026) σε περιοχή του Δήμου Φαιστού από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς 60χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί Όπλων.

Ειδικότερα στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

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Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του ημεδαπού, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1- πολεμικό τυφέκιο, τύπου kalasnikof

-1- περίστροφο

-1- κυνηγετικό όπλο

-2- γεμιστήρες

-869- πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων

-1- θήκη περιστρόφου

-4- αορτήρες

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

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