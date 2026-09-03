Ο Γιάννης Πάριος απαντάει πρώτη φορά στα αρνητικά σχόλια

Ο Γιάνννης Πάριος μίλησε στα Παραπολιτικά και έδωσε τη δική του απάντηση στα αρνητικά σχόλια που γράφτηκαν για εκείνον το τελευταίο διάστημα, με αφορμή την πρόσφατη εμφάνισή του στην Κύπρο.

«Τα λέω καλά, αυτό τους πονάει πιο πολύ. Και όχι η ηλικία μου. Ο καλλιτέχνης δεν είναι δημόσιος υπάλληλος να πάρει σύνταξη. Δεν παίρνει σύνταξη ο καλλιτέχνης. Να πάει στο ΙΚΑ να πάρει την σύνταξη;».

«Τελείως (μου είναι αδιάφορα τα σχόλια). Με ενδιαφέρει η αγάπη του κόσμου, τίποτα άλλο. Γιατί εγώ δεν έχω βλάψει κανέναν από αυτούς και ευτυχώς δεν θέλω κανέναν από αυτούς. Γιατί αυτοί δεν έχουν τα γκάτς (κότσια) -που λένε- να βάλουν το όνομα τους από κάτω. Να πουν είμαι ο τάδε. Για τους άλλους δεν μιλάνε γιατί; δεν ξέρω. Να σκεφθώ άσχημα δεν θέλω. Εγώ αγαπάω την Πάρο μου και τα τηγανιτά ψάρια… Εγώ τους εύχομαι από την ψυχή μου να μακροημερεύσουν», πρόσθεσε.

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