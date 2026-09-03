«Κακός γείτονας και πιόνι του Ισραήλ»: Νέα επίθεση των τουρκικών ΜΜΕ στην Ελλάδα μετά τις απειλές Ερντογάν

Στο επίκεντρο των τουρκικών μέσων ενημέρωσης βρέθηκε η Ελλάδα, στον απόηχο των νέων απειλών του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου.

Τα τουρκικά ΜΜΕ δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου κατά την επιστροφή του από το Κιργιστάν, παρουσιάζοντάς τες ως αυστηρό μήνυμα προς την Αθήνα.

Η Türkiye κάνει λόγο για «προειδοποίηση Ερντογάν στην Ελλάδα που είναι το πιόνι του Ισραήλ», υπογραμμίζοντας τη φράση του Τούρκου προέδρου ότι «η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει πορεία από τον λανθασμένο δρόμο».

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Sabah χαρακτηρίζει τις δηλώσεις Ερντογάν «ιστορικής σημασίας προειδοποίηση προς την Ελλάδα», υποστηρίζοντας ότι η Αθήνα «συγκεντρώνει όπλα στο Αιγαίο και προκαλεί».

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η συζήτηση στο CNN Türk, όπου οι αναφορές του Ερντογάν συνδέθηκαν με την ελληνική αμυντική συνεργασία με το Ισραήλ και τη στρατιωτική παρουσία στα νησιά του Αιγαίου.

Ο παρουσιαστής του CNN Türk Τουντς Αρσάναλπ, αναφερόμενος στην Ελλάδα, υποστήριξε:

«Ας περάσουμε στον γείτονα, την Ελλάδα. Γιατί υπάρχει γείτονας και γείτονας. Η Ελλάδα πλέον είναι ένας από τους κακούς γείτονες, έτσι όπως συνεχίζει να συμπεριφέρεται. Από τη μία είναι οι συμφωνίες για εξοπλισμούς που κάνει με το Ισραήλ και, από την άλλη, η παράνομη στρατιωτικοποίηση των νησιών στο Αιγαίο».

Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος Γκιόκσου Ονγκιόρεν Οζγκιούρ αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου και ρώτησε εάν ο Ερντογάν είχε διατυπώσει κατά τη διάρκεια της πτήσης κάποια συγκεκριμένα σχέδια ή τοποθέτηση σχετικά με τη στάση της Ελλάδας.

Η απάντηση ήταν ότι ο Τούρκος πρόεδρος, όπως ειπώθηκε, «κατά καιρούς προχωρά σε σκληρές δηλώσεις, όπου θεωρεί ότι χρειάζεται, και απευθύνει αυστηρές προειδοποιήσεις».

«Το ίδιο έκανε και απέναντι στην Ελλάδα», ανέφερε η δημοσιογράφος, προσθέτοντας ότι ο Ερντογάν «υπογράμμισε για ακόμη μία φορά ότι η Τουρκία τηρεί πλήρως τις αρχές της καλής γειτονίας, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να προστατεύει και τη χώρα μας».

Η συγκεκριμένη προσέγγιση των τουρκικών μέσων έρχεται μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος, απαντώντας σε ερώτηση για το πώς θα αντιδράσει η Τουρκία εάν η Ελλάδα συνεχίσει, όπως υποστήριξε, να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, δήλωσε:

«Τι πρέπει να κάνουμε; Ποια είναι η ευθύνη μας; Να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο». Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε ότι η Άγκυρα επιθυμεί να προχωρήσει στη βάση της καλής γειτονίας, υποστηρίζοντας ότι «η Τουρκία δεν έχει βλέψεις σε εδάφη κανενός, αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι όποιος ερμηνεύει την «ήρεμη και λογική προσέγγιση» της Τουρκίας ως αδυναμία «κάνει ένα σοβαρό λάθος».

«Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκλεισε την αναφορά του με τη φράση: «Η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν».

Hürriyet: «Ένταση στην Αθήνα από τις τουρκικές έρευνες νότια του Καστελλόριζου»



Στην αντίδραση της Αθήνας στις τουρκικές έρευνες που πραγματοποιούνται νότια του Καστελλόριζου αναφέρεται η τουρκική εφημερίδα Hürriyet, παρουσιάζοντας την εξέλιξη ως νέο σημείο έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Με τίτλο «Η κίνηση της Άγκυρας με NAVTEX δημιούργησε ένταση στον γείτονα», η Hürriyet αναφέρεται στην τουρκική NAVTEX για ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή νότια του Καστελλόριζου και υποστηρίζει ότι οι έρευνες πραγματοποιούνται μετά την ανακήρυξη των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων.

Η τουρκική εφημερίδα κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ελληνική αντίδραση, υποστηρίζοντας ότι η έκδοση της NAVTEX από την Άγκυρα προκάλεσε κινητοποίηση στην Αθήνα.

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