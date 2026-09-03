Το Σάββατο τα εγκαίνια της ΔΕΘ – 3.500 αστυνομικοί, δεκάδες drones και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αυξάνονται τα μέτρα ασφαλείας από σήμερα στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της διεξαγωγής της 90ής ΔΕΘ, με τις προετοιμασίες στην πόλη να μπαίνουν στην τελική ευθεία.

Μέχρι το Σάββατο, οπότε θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η πόλη θα είναι «αστακός» με χιλιάδες αστυνομικούς και drones να επιτηρούν, ενώ σημαντικές θα είναι και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης.

Ειδικότερα, για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια των εγκαινίων έχουν σχεδιαστεί εκτεταμένα μέτρα, με περίπου 3.500 αστυνομικούς να βρίσκονται επί ποδός. Στο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνονται 57 διμοιρίες των ΜΑΤ, καθώς και η χρήση δεκάδων drones για την εναέρια επιτήρηση της περιοχής.

Η υπηρεσία που χειρίζεται τα drones της Αστυνομίας θα ανέβει σύσσωμη στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δίνουν απευθείας εικόνα στο Κέντρο επιχειρήσεων. Στόχος των αρχών είναι η άμεση αντιμετώπιση τυχόν επεισοδίων, αλλά και η ταχεία ταυτοποίηση δραστών σε περίπτωση παραβατικών ενεργειών.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Πέμπτη

Αυστηρές θα είναι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη, καθώς και οι απαγορεύσεις στάθμευσης σε κεντρικές οδούς. Τα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή από σήμερα, Πέμπτη, και θα παραμείνουν σε ισχύ έως και την Κυριακή, επηρεάζοντας σημαντικά τις μετακινήσεις στο κέντρο της πόλης.

Ενδεικτικά, από σήμερα θα αρχίσει να απαγορεύεται η στάθμευση και η στάση στη λεωφόρο Στρατού, στην Τρίτης Σεπτεμβρίου και έως την Κυριακή θα απαγορεύεται η στάθμευση στην Αγγελάκη, στην Εθνικής Αμύνης, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη, Αρμενοπούλου, Νικολάου Γερμανού, Ιασωνίδου, Παύλου Μελά και σε άλλους δρόμους.

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τις κυκλοφοριακές αλλαγές, καθώς αναμένεται αυξημένη κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια του τετραημέρου.

ΔΕΘ: Τιμώμενη χώρα η Ιαπωνία – Στο 100% η πληρότητα καταλυμάτων

Στο επίκεντρο της φετινής ΔΕΘ βρίσκεται η Ιαπωνία, η οποία αποτελεί την τιμώμενη χώρα. Η ιαπωνική συμμετοχή περιλαμβάνει 25 εταιρείες, οι οποίες θα φιλοξενηθούν σε ένα μεγάλο περίπτερο. Συνολικά, η φετινή έκθεση φιλοξενεί περισσότερους από 1.000 εκθέτες, με το ενδιαφέρον να αναμένεται ιδιαίτερα αυξημένο.

Όσον αφορά στο εισιτήριο, η τιμή του διαμορφώνεται στα 7 ευρώ έως την Παρασκευή, ενώ από το Σάββατο αυξάνεται στα 9 ευρώ.

Η αυξημένη επισκεψιμότητα ενόψει της ΔΕΘ έχει ήδη αποτυπωθεί στην τουριστική κίνηση της πόλης. Η πληρότητα σε ξενοδοχεία και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης αγγίζει το 100%, καθώς στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να βρεθούν χιλιάδες επισκέπτες, αλλά και το σύνολο σχεδόν του κυβερνητικού κλιμακίου.

Σε συνδυασμό με τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις και τις αυξημένες ανάγκες ασφαλείας, η κατάσταση στους δρόμους αναμένεται να παρουσιάζει έντονη συμφόρηση και σημαντικές δυσκολίες στις μετακινήσεις των πολιτών.

Το τετραήμερο στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ιδιαίτερα φορτισμένο, με τη ΔΕΘ να βρίσκεται στο επίκεντρο τόσο της οικονομικής και πολιτικής επικαιρότητας όσο και της καθημερινότητας των κατοίκων.

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