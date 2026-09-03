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Τι θα φάμε σήμερα; Stir fry μοσχάρι με λαχανικά σε light εκδοχή

μοσχάρι
clock 10:08 | 03/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά (3 μερίδες)

500 γρ. φιλέτο μοσχαριού χωρίς λίπος, κομμένο σε λεπτές φέτες



Για τη μαρινάδα του μοσχαριού

3 κ.σ. σάλτσα σόγιας με λιγότερο αλάτι

1 κ.γ. σησαμέλαιο

1 κ.γ. κορν φλάουρ

½ κ.γ. μαγειρική σόδα

Για τα λαχανικά

2 κούπες λεπτοκομμένες πιπεριές (πράσινη, κόκκινη, κίτρινη και πορτοκαλί)

2–3 φρέσκα κρεμμυδάκια, κομμένα σε λεπτές φέτες

1 κ.σ. σησαμέλαιο

λίγο σουσάμι

Για τη σάλτσα

2–3 κ.σ. σάλτσα σόγιας

1 κ.σ. oyster sauce

1 κ.γ. τριμμένο τζίντζερ

½ κ.γ. σκόνη σκόρδου

1 κ.γ. μέλι

⅓ κούπας νερό

Βρασμένο ρύζι για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Βήμα 1: Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε το μοσχάρι μαζί με τα υλικά της μαρινάδας, με οποιαδήποτε σειρά. Ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε το μοσχάρι στο ψυγείο για περίπου 30 λεπτά.

Βήμα 2: Βάζουμε το μοσχάρι μαζί με τη μαρινάδα σε ένα αρκετά μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι, σε μέτρια φωτιά. Μαγειρεύουμε το μοσχάρι και από τις δύο πλευρές, ανακατεύοντας απαλά, για 5–6 λεπτά.

Βήμα 3: Αποσύρουμε το μοσχάρι από το τηγάνι. Στο ίδιο τηγάνι βάζουμε τις πιπεριές και τα φρέσκα κρεμμυδάκια μαζί με 1 κ.σ. σησαμέλαιο και μαγειρεύουμε, επίσης σε μέτρια φωτιά, για 3–4 λεπτά.

Βήμα 4: Ενώ τα λαχανικά μαγειρεύονται, βάζουμε σε ένα μπολ τα υλικά για τη σάλτσα, με οποιαδήποτε σειρά, και ανακατεύουμε καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Βήμα 5: Προσθέτουμε ξανά το μοσχάρι στο τηγάνι με τα λαχανικά και, στη συνέχεια, ρίχνουμε τη σάλτσα και το σουσάμι. Αφήνουμε το φαγητό σε μέτρια φωτιά για ακόμη 4–5 λεπτά, μέχρι να πήξει η σάλτσα.

Βήμα 6: Σερβίρουμε πάνω σε φρεσκοβρασμένο, ζεστό ρύζι, περίπου 4 κ.σ. βρασμένου ρυζιού ανά μερίδα.



Διατροφική αξία ανά μερίδα

Ενέργεια: 468 kcal

Υδατάνθρακες: 18,3 γρ.

Πρωτεΐνη: 34,6 γρ.

Λιπαρά: 8,4 γρ.

Κορεσμένα λιπαρά: 2,1 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

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