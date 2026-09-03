Κώστας Σκανδαλίδης στο Ράδιο Κρήτη: Το νέο κοινωνικό συμβόλαιο του ΠΑΣΟΚ και ο συμβολισμός της Κρήτης

«Η επέτειος της 3ης Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο σηματοδοτεί τη νέα αλλαγή πορείας για το ΠΑΣΟΚ», τόνισε το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και επί σειρά ετών υπουργός στις κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου του Κώστα Σημίτη και Γιώργου Παπανδρέου, Κώστας Σκανδαλίδης, σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Λευτέρη Βαρδάκη.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση του κινήματος από τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο κ. Σκανδαλίδης επεσήμανε ότι η επιλογή της Κρήτης για τον κεντρικό εορτασμό εκπέμπει ισχυρούς πολιτικούς συμβολισμούς για το μέλλον της προοδευτικής παράταξης. Ειδικότερα πρώην υπουργός αναλύοντας τη σημασία της φετινής επετείου, υπογράμμισε ότι η μεταφορά της εκδήλωσης εκτός των τειχών της Αθήνας δεν είναι απλώς μια σημειολογική κίνηση, αλλά μια σαφή επιλογή σύνδεσης με τη βάση και τις ρίζες του κινήματος. «Η Κρήτη αποτελούσε πάντα το παραδοσιακό προπύργιο των δημοκρατικών αγώνων και η παρουσία σύσσωμης της παράταξης εκεί δείχνει τη δυναμική που αναπτύσσει το κόμμα» υπογράμμισε. Ο Κώστας Σκανδαλίδης κάνει μια καθηλωτική ιστορική αναδρομή στην ίδρυση του ΠΑΣΟΚ το 1974, αναδεικνύοντας τις ρίζες, τις ιδεολογικές μάχες και το όραμα του Ανδρέα Παπανδρέου που άλλαξε τον πολιτικό χάρτη της Ελλάδας. Ως ο μακροβιότερος Γραμματέας του κινήματος και ένα από τα ιστορικά του στελέχη, ο Κώστας Σκανδαλίδης κατέθεσε τη δική του βιωματική μαρτυρία για τη γέννηση της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης

Δείτε το βίντεο με απόσπασμα από τη συνέντευξη στο Ράδιο Κρήτη:

Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο πρώην υπουργός, η συγκυρία απαιτεί από το ΠΑΣΟΚ να αναλάβει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στο πολιτικό σκηνικό. Η μαζική κινητοποίηση στο Ηράκλειο αποδεικνύει ότι η κοινωνία αναζητά μια «νέα αρχή». Ο κ. Σκανδαλίδης εξαπέλυσε επίθεση στη κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη αξιόπιστη πολιτική δύναμη που μπορεί μέσω ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου να σταθεί δίπλα στους πολίτες. Αναφέρθηκε επίσης στα ελληνοτουρκικά λέγοντας ότι απέτυχε η πολιτική των ήρεμων νερών, στον εκλογικό στόχο του ΠΑΣΟΚ. στη διεύρυνση κ.α. Για την Κρήτη είπε ότι έχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης σε όλους τους τομείς, για το Ηράκλειο ότι έχει γίνει πιο καθαρό και ότι έχει αλλάξει προσανατολισμό προς τη θάλασσα.

Ακούστε όλη τη συνέντευξη του Κώστα Σκανδαλίδη στο Ράδιο Κρήτη:

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