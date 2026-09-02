Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε μία ώρα πίσω τους δείκτες του ρολογιού

Το φθινόπωρο έφτασε (τουλάχιστον ημερολογιακά, γιατί καιρικά είναι κατακαλόκαιρο) και πλησιάζει και η καθιερωμένη μετάβαση από τη θερινή στη χειμερινή ώρα, κατά την οποία τα ρολόγια μετακινούνται μία ώρα πίσω.

Η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, στις 25 Οκτωβρίου 2026, όταν στις 04:00 τα ξημερώματα οι δείκτες θα πρέπει να μετακινηθούν στις 03:00.

Η χειμερινή ώρα θα διατηρηθεί έως την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2027, οπότε και θα γίνει εκ νέου η μετάβαση στη θερινή. Παρά το γεγονός ότι η εποχιακή αυτή προσαρμογή αποτελεί πάγια πρακτική στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και άλλες περιοχές του πλανήτη, ειδικοί στον τομέα της υγείας επισημαίνουν ότι η αλλαγή του κιρκάδιου ρυθμού μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ευεξία και τις συνήθειες ύπνου των πολιτών.

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