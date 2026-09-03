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Ο Γιάννης Βαρδής «ραγίζει» καρδιές για τα 12 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα του

βαρδής
clock 11:00 | 03/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Αντώνης Βαρδής φησε την τελευταία του πνοή πριν από 12 χρόνια, δημιουργώντας ένα ανεκπλήρωτο κενό στον χώρο του ελληνικού μουσικού πενταγράμμου. Ο γιος του, Γιάννης Βαρδής, έκανε μία ανάρτηση για να τιμήσει τη μνήμη του.

«Μικραίνει ο πόνος αλλά δεν περνάει ποτέ. Σαν σήμερα αποφάσισες να φύγεις.

Τεράστιο το συναισθηματικό αλλά και το μουσικό κενό σου», έγραψε χαρακτηριστικά και την ανάρτηση την συνόδευσε με μία φωτογραφία του πατέρα του.

βαρδης

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