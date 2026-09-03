Ιός δυτικού Νείλου στην Κρήτη: Ο καθηγητής Γιάννης Βόντας εξηγεί τι συμβαίνει με τα κουνούπια

Καθησυχαστικός, χωρίς όμως να υποβαθμίζει την ανάγκη επαγρύπνησης, εμφανίστηκε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη ο Γιάννης Βόντας, διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ και καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με αφορμή την κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για έναν ιό που έχει μεγάλη γεωγραφική εξάπλωση, ενώ εκτίμησε ότι η κλιματική κρίση ενδέχεται να διαδραματίζει ρόλο στην αύξηση των πληθυσμών των κουνουπιών, ιδιαίτερα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που καταγράφονται ακόμη και κατά τους χειμερινούς μήνες.

Για την Κρήτη, ο κ. Βόντας σημείωσε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν σοβαρό πρόβλημα, καθώς ο πληθυσμός των κουνουπιών παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτήρισε το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών που βρίσκεται σε εξέλιξη στο νησί.

Όπως είπε, υπάρχει οργανωμένη επιτήρηση και γρήγορη ανταπόκριση, ενώ οι επιστήμονες παρακολουθούν μεταξύ άλλων εάν υπάρχει φορτίο του ιού του Δυτικού Νείλου στους πληθυσμούς των κουνουπιών. Αναφερόμενος μάλιστα στο ζήτημα της ανθεκτικότητας των κουνουπιών στα χρησιμοποιούμενα μέσα καταπολέμησης, σημείωσε ότι, σύμφωνα με σχετική μελέτη, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ανθεκτικότητας όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου, εκτιμώντας ως θετικό το γεγονός ότι εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα χημικά μέσα για την αντιμετώπιση των κουνουπιών.

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Ο καθηγητής εξήγησε και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κύκλος μετάδοσης του ιού. Κύρια δεξαμενή του ιού είναι τα πουλιά, ενώ τα κουνούπια τρέφονται τόσο με αίμα πουλιών όσο και ανθρώπων. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω των κουνουπιών.

Όπως εξήγησε, τα θηλυκά κουνούπια είναι εκείνα που τσιμπούν, καθώς χρειάζονται την πρωτεΐνη του αίματος για την αναπαραγωγή τους. Έτσι, ένα κουνούπι μολύνεται όταν τραφεί από μολυσμένο ξενιστή και στη συνέχεια μπορεί να μεταδώσει τον ιό σε άλλον άνθρωπο.

Στην Κρήτη μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί τέσσερα κρούσματα, με τα τρία να αφορούν ανθρώπους που συνδέονται με μετάδοση στο νησί, ενώ το τέταρτο περιστατικό αφορά άνθρωπο που, σύμφωνα με τα στοιχεία, είχε προσβληθεί στην Αττική.

Τα περιστατικά στην Κρήτη αφορούν ασθενείς που νοσηλεύονται στο Βενιζέλειο, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.Την ίδια ώρα, σε εθνικό επίπεδο, από την αρχή της περιόδου επιτήρησης έχουν καταγραφεί 290 εγχώρια κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, ενώ μέσα στην τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 58 νέα κρούσματα.

Από την αρχή του 2026 έχουν καταγραφεί 24 θάνατοι ασθενών με λοίμωξη από τον ιό, όλοι ηλικίας άνω των 65 ετών.

Υψηλού κινδύνου ο Δήμος Χερσονήσου

Στο πλαίσιο της επιτήρησης, ο Δήμος Χερσονήσου έχει χαρακτηριστεί περιοχή «υψηλού κινδύνου» για επικείμενη μετάδοση του ιού στον πληθυσμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής κρούσματα σε ανθρώπους στον Δήμο Χερσονήσου κατά την τρέχουσα περίοδο. Ο χαρακτηρισμός βασίζεται σε συνδυασμό παραγόντων, όπως η εγγύτητα σε περιοχές όπου έχουν ήδη καταγραφεί κρούσματα, τα γεωμορφολογικά δεδομένα και τα τρέχοντα αλλά και ιστορικά επιδημιολογικά στοιχεία.