Europa League: Με Νους η ευρωπαϊκή λίστα του ΟΦΗ

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Τιάγκο Νους και Γιάννης Αποστολάκης βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα που δήλωσε ο ΟΦΗ για τα αναμετρήσεις του στην League phase του Europa League.

Η λίστα:

Τερματοφύλακες: Λίλο, Κατσίκας, Χριστογεώργος

Αμυντικοί: Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Σιέλης, Γκονθάλεθ, Νικολάου, Ντίκμαν

Μέσοι: Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ανδρούτσος, Νους, Αποστολάκης, Ρομάνο, Μπουχαλάκης

Επιθετικοί: Ισέκα, Αϊτόρ, Φούντας, Κόντρο, Θεοδοσουλάκης

Όπως είναι γνωστό οι Κρητικοι θα αντιμετωπίσουν Χόφενχαϊμ (εντός), Ρεν (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός), Χάποελ Μπερ Σεβά (εκτός), Άντερλεχτ (εντός), Μπανφίκα (εκτός), Στουρμ Γκρατς (εκτός) και Λεχ Πόζναν (εντός).

Το πρόγραμμα του ΟΦΗ στη League Phase

1η αγωνιστική: ΟΦΗ-Χοφενχάιμ 17 Σεπτεμβρίου 2026 (19:45)

2η αγωνιστική: Ρεν-ΟΦΗ 15 Οκτωβρίου 2026 (22:00)

3η αγωνιστική: ΟΦΗ-Λεβερκούζεν 22 Οκτωβρίου 2026 2026 (19:45)

4η αγωνιστική: Χάποελ Μπερ Σεβά-ΟΦΗ 5 Νοεμβρίου 2026 (22:00)

5η αγωνιστική: ΟΦΗ-Αντερλεχτ 26 Νοεμβρίου 2026 (22:00)

6η αγωνιστική: Μπενφίκα-ΟΦΗ 10 Δεκεμβρίου 2026 (22:00)

7η αγωνιστική: Στουρμ Γκρατς-ΟΦΗ 21 Ιανουαρίου 2026 (19:45)

8η αγωνιστική: ΟΦΗ-Λεχ Πόζναν 28 Ιανουαρίου 2026 (22:00)

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