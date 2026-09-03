Κρήτη: Φωτιά στην Πλώρα Γόρτυνας – Σηκώθηκε ελικόπτερο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλώρα, του Δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν συνολικά 40 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή δύο ομάδων πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 11 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού και συνδράμοντας το έργο των επίγειων δυνάμεων.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Πλώρα, του δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου #Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2026

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ενισχύοντας την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Διαβάστε επίσης

Ιός Δυτικού Νείλου: Οι περιοχές της Κρήτης που μπαίνουν σε «υψηλό κίνδυνο»

Ηράκλειο: Σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ το μικρό αγόρι που βρέθηκε στο κενό