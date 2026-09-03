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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Φωτιά στην Πλώρα Γόρτυνας – Σηκώθηκε ελικόπτερο

Πυροσβεστική Υπηρεσία
clock 13:11 | 03/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλώρα, του Δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν συνολικά 40 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή δύο ομάδων πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 11 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού και συνδράμοντας το έργο των επίγειων δυνάμεων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ενισχύοντας την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων. 

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