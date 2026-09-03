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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Πλώρα Γόρτυνας

πυροσβέστης
clock 14:26 | 03/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Οριοθετήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης (3/9) στην Πλώρα του Δήμου Γόρτυνας.

Η φωτιά προκάλεσε τεράστια κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ συνέδρασε με ρίψεις νερού και πυροσβεστικό ελικόπτερο. 

Υπενθυμίζεται ότι κινητοποιήθηκαν συνολικά 40 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή δύο ομάδων πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 11 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού και συνδράμοντας το έργο των επίγειων δυνάμεων.

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