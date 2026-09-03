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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Γουρουνάκια το έσκασαν από χοιροστάσιο και έκαναν παρέλαση σε πλατεία (βίντεο)

γουρουνάκια
clock 14:53 | 03/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι εργαζόμενοι και οι πελάτες των καφενείων στον Βάμο Αποκορώνου στα Χανιά, όταν είδαν χθες το βράδυ μια… ασυνήθιστη παρέα να κατεβαίνει αμέριμνη τον δρόμο και να κάνει βόλτα στην πλατεία του χωριού.

Μια ομάδα γουρουνιών εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά από τα καταστήματα, περνώντας ανάμεσα από καφενεία και ταβέρνες και προκαλώντας έκπληξη αλλά και αρκετό γέλιο στους παρευρισκόμενους. Το απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου και γρήγορα μετατράπηκε σε ένα από τα πιο παράξενα στιγμιότυπα της βραδιάς στον Βάμο.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, οι θαμώνες των καταστημάτων έβγαλαν τα κινητά τους και κατέγραψαν σε βίντεο την απρόσμενη «παρέλαση» των ζώων, με τα πλάνα να κάνουν στη συνέχεια τον γύρο των social media.

Τα βίντεο συγκέντρωσαν πλήθος σχολίων, πολλά από τα οποία ήταν χιουμοριστικά, με τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων να σχολιάζουν με τον δικό τους τρόπο την… επίσκεψη των τετράποδων στην πλατεία.

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