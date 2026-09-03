Σεισμός 6,2 Ρίχτερ στις Αλεούτιες Νήσους: Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 2 χιλιόμετρα

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Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 14:17 (ώρα Ελλάδος) το μεσημέρι της Πέμπτης (03/09) στις Αλεούτιες Νήσους, ανάμεσα στην Αλάσκα και τη Ρωσία.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 248 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της νήσου Ουναλάσκα, Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 2 χιλιόμετρα.

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