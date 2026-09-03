Πάτρα: Γυναίκα έπεσε θύμα από τον... AI «Κριστιάνο Ρονάλντο» μέσω βίντεοκλήσης (βίντεο)

Θύμα απατεώνα, που παρίστανε τον διάσημο ποδοσφαιριστή Κριστιάνο Ρονάλντο, έπεσε μια γυναίκα στην Πάτρα με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Στο «φως» έρχεται το βίντεο που της έδειξαν με εμπλοκή του ονόματος του Κριστιάνο Ρονάλντο,

Η κυρία Νικολίτσα μίλησε στη Γνώμη, για τον τρόπο που παγιδεύτηκε από τον απατεώνα, με τον οποίο συνομιλούσε σε διαδικτυακή πλατφόρμα και της συστήθηκε ως ο διάσημος ποδοσφαιριστής.

Για να πειστεί, μάλιστα, όπως της είπε, της έστειλε ένα βίντεο, στο οποίο εικονιζόταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος της ζητούσε να καταβάλει χρήματα μέσω IRIS, τα οποία θα της τα επέστρεφε και μάλιστα πολλαπλάσια, καθώς έχει επιδείξει φιλανθρωπικό έργο.

«Μου είπε πως μπορεί να μου προσφέρει βοήθεια ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά, για να νομιμοποιήσω αυτή την πράξη του, θα έπρεπε να καταβάλω χρήματα, 50 ευρώ, δύο φορές. Μάλιστα, για να πειστώ ότι δεν είναι κλέφτης, με πήρε βιντεοκλήση και τον είδα. Ήταν ο Ρονάλντο, σ’ ένα άσπρο πολυτελές αυτοκίνητο και μου έλεγε πως βοηθάει όσους έχουν ανάγκη, σε όλο τον κόσμο. Πείστηκα, κατέβαλα τα χρήματα, αλλά τελικά αποδείχθηκε πως έπεσα θύμα απάτης», αποκάλυψε η ίδια.

«Μου είπε πως μπορεί να μου προσφέρει βοήθεια ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο»

Οι απατεώνες, εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη της, προφασίστηκαν φιλανθρωπική βοήθεια από τον ποδοσφαιριστή, ζητώντας της ωστόσο ένα «τυπικό» χρηματικό ποσό για να εγκριθεί η δωρεά:

«Μου είπε πως μπορεί να μου προσφέρει βοήθεια ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά, για να νομιμοποιήσω αυτή την πράξη του, θα έπρεπε να καταβάλω χρήματα, 50 ευρώ, δύο φορές».

Πεισμένη από την εικόνα που είδε στην οθόνη της, η γυναίκα προχώρησε στην κατάθεση των χρημάτων, συνειδητοποιώντας λίγο αργότερα ότι είχε πέσει θύμα μιας καλοστημένης ηλεκτρονικής απάτης: «Πείστηκα, κατέβαλα τα χρήματα, αλλά τελικά αποδείχθηκε πως έπεσα θύμα απάτης».

Το βίντεο

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