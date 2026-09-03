Ορκωμοσία νέας μόνιμης υπαλλήλου στο Δήμο Ηρακλείου

Πραγματοποιήθηκε από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, παρουσία του Αντιδημάρχου Διοίκησης & Τουρισμού Γιώργου Αγριμανάκη και του Αντιδημάρχου Οικονομικών & Αναπτυξιακού Μετασχηματισμού Τάσου Τσατσάκη, η ορκωμοσία νέας μόνιμης Δημοτικής Υπαλλήλου, το πρωί της Πέμπτης 3/9 στη Λότζια.

Συγκεκριμένα πρόκειται για την Αργυρώ Μηλάκη (κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού) που τοποθετείται στο Τμήμα Ελέγχου Προσόδων, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σε εφαρμογή του νόμου 4765/2021 που προβλέπει το διορισμό διακριθέντων Αθλητών στο Δημόσιο Τομέα και στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. Η Αργυρώ Μηλάκη είναι μία από τις κορυφαίες Ελληνίδες αθλήτριες στην ιστορία της εγχώριας ποδηλασίας, έχοντας κατακτήσει δεκάδες εγχώριους και διεθνείς τίτλους τόσο στην ποδηλασία δρόμου όσο και στην ποδηλασία πίστας.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός, ο Γιώργος Αγριμανάκης και Τάσος Τσατσάκης καλωσόρισαν στο δυναμικό του Δήμου Ηρακλείου τη νέα υπάλληλο και της ευχήθηκαν υγεία και καλή δύναμη στα νέα της καθήκοντα.

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