Ποντίκια «πυγμάχοι» σε σταθμό του μετρό - Το βίντεο με την... απίθανη μάχη

Ένα απρόσμενο θέαμα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επιβάτες στο μετρό του Λονδίνου, όταν δύο μικρά ποντίκια άρχισαν να κυνηγούν το ένα το άλλο στην αποβάθρα του σταθμού Oxford Circus.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και στη συνέχεια έκανε τον γύρο των social media. Στα πλάνα, τα δύο τρωκτικά αρχικά τρέχουν κυνηγώντας το ένα το άλλο, προτού ξαφνικά σηκωθούν στα πίσω πόδια τους και επιδοθούν σε μια… μάχη που θύμιζε αγώνα πυγμαχίας, αλλά και καγκουρό.

Τα ποντίκια φαίνεται να ανταλλάσσουν χτυπήματα με τα μπροστινά τους πόδια, δίνοντας την εντύπωση ότι βρίσκονται σε ένα μικροσκοπικό ρινγκ. Μετά τη σύντομη «αναμέτρηση», τα δύο ζώα απομακρύνονται τρέχοντας από το σημείο.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στο Instagram, όπου το ασυνήθιστο περιστατικό προσέλκυσε το ενδιαφέρον των χρηστών.

Η Σόνια Μάνσφιλντ, η οποία κατέγραψε τη σκηνή, ανέφερε στο Storyful ότι τόσο η ίδια όσο και ο φίλος της, Άαρον, διασκέδασαν ιδιαίτερα παρακολουθώντας τα δύο ποντίκια. «Ζέστανε την καρδιά μας το να τα βλέπουμε να παίζουν/παλεύουν μεταξύ τους. Εγώ και ο φίλος μου ο Άαρον δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε να γελάμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μέχρι την Πέμπτη, η ανάρτηση είχε ξεπεράσει τα 126.000 likes, αποδεικνύοντας ότι η… μονομαχία των δύο ποντικιών κατάφερε να κερδίσει το κοινό των social media.

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