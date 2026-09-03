Δυο Μαύρα Πουκάμισα: Ο Μανώλης Κονταρός ερμηνεύει το τραγούδι των τίτλων της σειράς του MEGA

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Κυκλοφόρησε το video clip του τραγουδιού «Δυο μαύρα Πουκάμισα», που θα ακούγεται στους τίτλους της νέας δραματικής σειράς του MEGA.

Το ομότιτλο τραγούδι της σειράς «Δυο Μαύρα Πουκάμισα» αποτελεί μία ξεχωριστή δημιουργική σύμπραξη, καθώς τη μουσική υπογράφει ο Στέφανος Κορκολής, τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης και το ερμηνεύει ο Μανώλης Κονταρός.

Εμπνευσμένο από τον πυρήνα της ιστορίας της σειράς που εκτυλίσσεται στα άγρια, ορεινά τοπία των Χανίων, το τραγούδι ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη ενορχήστρωσή του. Με οδηγό τον χαρακτηριστικό ήχο του κρητικού λαούτου, μεταφέρει το μουσικό αποτύπωμα της Κρήτης, συνδυάζοντάς το με σύγχρονα μουσικά στοιχεία και δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα γεμάτο ένταση και συναίσθημα.

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