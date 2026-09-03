Ανδρουλάκης στο Ράδιο Κρήτη: Από το Ηράκλειο ξεκινάμε για τη νίκη και την αλλαγή - Εκτός κοινωνίας η ΝΔ (ηχητικό)

Ισχυρό μήνυμα πολιτικής ανατροπής και νίκης έστειλε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μέσω του Ράδιο Κρήτη με αφορμή την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη. Επιλέγοντας το Ηράκλειο της Κρήτης ως αφετηρία, ο κ. Ανδρουλάκης συνέδεσε την ιστορική παρακαταθήκη του κινήματος με το μέλλον της χώρας, εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή επίθεση τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στον Αλέξη Τσίπρα.

«Τιμούμε την ιστορία μας με το βλέμμα στο μέλλον»

Ο κ. Ανδρουλάκης, στη συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη και τον Μανόλη Αργυράκη, υπογράμμισε ότι τα μηνύματα της ιδρυτικής διακήρυξης του ΠΑΣΟΚ παραμένουν απόλυτα επίκαιρα, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στο κοινωνικό κράτος και τα εθνικά θέματα.

«Από το Ηράκλειο και την Κρήτη ξεκινάμε για τη νίκη και την αλλαγή», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι η Κρήτη αποτελεί διαχρονικά το «κάστρο» της παράταξης στέλνοντας το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να πρωταγωνιστήσει στην πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ολόκληρη η Ελλάδα.

Προτεραιότητα το δημογραφικό και η στεγαστική κρίση

Ενόψει της παρουσίας του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο πρωτοβουλιών για τις πρώτες ημέρες της διακυβέρνησης της χώρας. Στην κορυφή των προτεραιοτήτων του έθεσε το δημογραφικό ζήτημα, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου: «Το έθνος κινδυνεύει, η χώρα καταρρέει», τόνισε, παρουσιάζοντας τις βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του προβλήματος όπως μέτρα για τη διασφάλιση χαμηλών ενοικίων, παροχή ισχυρών φορολογικών κινήτρων για την αναζωογόνηση της περιφέρειας, φορολόγηση των υπερκερδών των μεγάλων ομίλων.

Μέτωπο κατά της ΝΔ: «Διαχειριστές της εξουσίας, εκτός κοινωνίας»

Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορώντας την ότι βρίσκεται «εκτός κοινωνίας». Χαρακτήρισε τα στελέχη της ως απλούς «διαχειριστές της εξουσίας» που στερούνται οράματος για την Ελλάδα και τις ανάγκες των πολιτών.

Πυρά σε Τσίπρα για τη Golden Visa: «Άλλα τον Ιούλιο, άλλα τον Σεπτέμβριο»

Στο στόχαστρο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή τις πρόσφατες εξαγγελίες του από τη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Ανδρουλάκης εγκάλεσε τον κ. Τσίπρα για πολιτική ανακολουθία στο ζήτημα της Golden Visa. «Ενώ τον Ιούλιο έλεγε ότι θα καταργήσει τη Golden Visa, στις 2 Σεπτεμβρίου από τη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε την ίδρυση ταμείου σύγκλισης, όπου ένας από τους βασικούς πόρους χρηματοδότησης με 1 δισ. ευρώ θα είναι η Golden Visa. Άλλα έλεγε τον Ιούλιο και άλλα στις 2 Σεπτεμβρίου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε την πάγια και ξεκάθαρη θέση του ΠΑΣΟΚ για πλήρη κατάργηση της Golden Visa, προκειμένου να εκτονωθεί η στεγαστική κρίση και να σταματήσει η ανεξέλεγκτη άνοδος των ενοικίων.

«Δεν είμαστε "Ανδρουλάκης and friends" – Η ΝΔ θέλει να συγκρίνεται με τον Τσίπρα»

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Αλέξης Τσίπρας έχουν πλέον κριθεί ως πολιτικά πρόσωπα από τους πολίτες. «Ο πολιτικός στόχος είναι ένας: να ηττηθεί η ΝΔ. Το κόμμα του κ. Τσίπρα τη διευκολύνει, καθώς η ΝΔ επιδιώκει να συγκρίνεται μαζί του και όχι με το ΠΑΣΟΚ», ανέφερε. Υπογράμμισε επίσης με νόημα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα αρχηγικό κόμμα τύπου «Ανδρουλάκης and friends», αλλά μια παράταξη που έχει κάνει πράξη την ανανέωση του πολιτικού προσωπικού, λειτουργώντας με θεσμικότητα και χωρίς καμία εξάρτηση από οικονομικά ή άλλα συμφέροντα.

«Με όπλα την αξιοπιστία και το ήθος, δεσμευόμαστε να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα»

Στη συνέντευξή του, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε επίσης ότι στόχος είναι θεσμική θωράκιση της χώρας, η δικαιοσύνη και την άμεση επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών. Ο κ. Ανδρουλάκης εστίασε ιδιαίτερα στην ανάγκη βαθιών θεσμικών μεταρρυθμίσεων, επισημαίνοντας ότι η επικείμενη Συνταγματική Αναθεώρηση αποτελεί την ιστορική ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η αναθεώρηση οφείλει να προβλέπει την ριζική αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών ώστε να μπει τέλος στα φαινόμενα ατιμωρησίας και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα, την αυστηρή διάκριση των εξουσιών, με στόχο τον περιορισμό της κυβερνητικής παρέμβασης, την ουσιαστική ενίσχυση των θεσμών και των ανεξάρτητων αρχών, ως απαραίτητο αντίβαρο για τη λειτουργία της δημοκρατίας.

«Δεσμευόμαστε να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, όπου οι θεσμοί λειτουργούν με απόλυτη διαφάνεια και η δικαιοσύνη είναι ίση για όλους», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Image

Το μήνυμα στην Κρήτη: Πρόγραμμα, Αυτονομία, Ήθος

Απευθυνόμενος στους πολίτες της Κρήτης, ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι η πορεία του ΠΑΣΟΚ προς τις επόμενες κάλπες χαρακτηρίζεται από απόλυτη πολιτική αυτονομία. Ανέφερε ότι το κίνημα διαθέτει ένα ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό και προοδευτικό κυβερνητικό πρόγραμμα και σύμφωνα με τον ίδιο, τα μεγαλύτερα «όπλα» του ΠΑΣΟΚ για την επίτευξη της πολιτικής αλλαγής δεν είναι οι επικοινωνιακοί τακτικισμοί, αλλά η αξιοπιστία και το ήθος των στελεχών του, στοιχεία που το διαφοροποιούν πλήρως από το σημερινό κυβερνητικό μοντέλο.

Στο πλευρό των κτηνοτρόφων: «Εκτός κοινωνίας η ΝΔ»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στα φλέγοντα ζητήματα που ταλανίζουν την ύπαιθρο της Κρήτης, όπως οι δασικοί χάρτες και οι καθυστερήσεις στο κτηματολόγιο. Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε ανοιχτά τη Νέα Δημοκρατία ότι βρίσκεται «εκτός κοινωνίας», επιδεικνύοντας πλήρη αδράνεια και αδιαφορία για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή το πρωί θα πραγματοποιήσει συνάντηση με κτηνοτρόφους και παραγωγούς του νησιού, προκειμένου να συζητήσει μαζί τους και να παρουσιάσει τις συγκεκριμένες, εφαρμόσιμες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την άμεση επίλυση των προβλημάτων τους.

Ακούστε όλη τη συνέντευξη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στο Ράδιο Κρήτη:

Κώστας Σκανδαλίδης στο Ράδιο Κρήτη: Το νέο κοινωνικό συμβόλαιο του ΠΑΣΟΚ και ο συμβολισμός της Κρήτης

Νίκος Ανδρουλάκης: Το δείπνο στο Ψυχρό, τα μηνύματα και η αποψινή εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο

Διάσωση 75 μεταναστών νότια της Γαύδου – Εντοπίστηκαν σε δύο λέμβους