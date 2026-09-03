Αντώνης Σαμαράς: Αυτό είναι το στρατηγείο του, στο κέντρο της Αθήνας

Από τις πολιτικές ζυμώσεις στην οργανωτική προετοιμασία φαίνεται να περνά ο Αντώνης Σαμαράς, καθώς το νέο του πολιτικό γραφείο στήνεται ήδη στο κέντρο της Αθήνας και, την ίδια ώρα, οι επαφές για τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτιά του αποκτούν όλο και πιο συγκεκριμένο χαρακτήρα.



Σύμφωνα με πληροφορίες της Ναυτεμπορικής έχει ήδη κλείσει η συμφωνία με τον Μάριο Σαλμά, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συζητήσεις με τον διεθνώς αναγνωρισμένο καθηγητή του Stanford Ιωάννη Ιωαννίδη. Κοντά σε συμφωνία φέρεται να βρίσκεται και η Βούλα Πατουλίδου. Μεταξύ των προσώπων που βρίσκονται στο τραπέζι είναι επίσης ο Θανάσης Σκορδάς.

Το νέο γραφείο στην Ιπποκράτους

Το νέο πολιτικό «στρατηγείο» του πρώην πρωθυπουργού θα στεγαστεί στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Σόλωνος, πάνω από τα γραφεία των εκδόσεων Λιβάνη.

Η συμφωνία για τον χώρο έχει ολοκληρωθεί και ήδη πραγματοποιούνται εργασίες στο εσωτερικό του κτιρίου για τη διαμόρφωση των γραφείων. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, η εγκατάσταση προγραμματίζεται για μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, οπότε αναμένεται να παραδοθούν τα κλειδιά.

Η δημιουργία του νέου γραφείου αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό βάρος καθώς συμπίπτει χρονικά με την εντατικοποίηση των επαφών του Αντώνη Σαμαρά για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων του.

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