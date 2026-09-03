Κρήτη - Μεταναστευτικό: Στα όριά του το νησί – Nέες αφίξεις, προσωρινές λύσεις και αντιδράσεις

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με νέες αφίξεις να καταγράφονται στα νότια παράλια του νησιού και τη Γαύδο να βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο.

Ξανά σήμερα (3/9), στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου εντοπίστηκαν και διασώθηκαν συνολικά 75 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο διαφορετικές λέμβους, οι οποίοι προστέθηκαν στις εκατοντάδες των μεταναστών που φτάνουν καθημερινά στην Κρήτη.

Προσωρινή φιλοξενία στο Δημοτικό Σχολείο Μακρυλιάς και αντιδράσεις

Την ίδια ώρα, νέες αφίξεις καταγράφονται στα νότια παράλια της ανατολικής Κρήτης, με την Ιεράπετρα να βρίσκεται αντιμέτωπη με επαναλαμβανόμενα περιστατικά και την ανάγκη προσωρινής φιλοξενίας δεκάδων ανθρώπων. Χώροι όπως το κλειστό Δημοτικό Σχολείο Μακρυλιάς χρησιμοποιούνται προσωρινά έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και οργανωθεί η μετακίνησή τους.

Ωστόσο, οι διαθέσιμοι χώροι έχουν περιορισμένες δυνατότητες και δεν μπορούν να αποτελέσουν μόνιμη λύση, ιδιαίτερα όταν σημειώνονται μαζικές αφίξεις. Το ζήτημα αναμένεται να γίνει ακόμη πιο δύσκολο ενόψει της αλλαγής των καιρικών συνθηκών αφού θα έρθει ο χειμώνας, γεγονός που εντείνει την ανάγκη για οργανωμένες και μόνιμες λύσεις.

Στο επίκεντρο και η δομή στους Αθανάτους

Την ίδια στιγμή, έντονη παραμένει η συζήτηση γύρω από τον σχεδιασμό για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων, με κατοίκους και τοπικούς φορείς να εκφράζουν την αντίθεσή τους και να αντιδρούν ζητώντας σαφείς απαντήσεις.

Οι αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες παραμένουν έντονες, καθώς εκφράζονται ανησυχίες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η λειτουργία μιας μεγάλης δομής στην περιοχή, αλλά και για το κατά πόσο οι υπάρχουσες υποδομές μπορούν να υποστηρίξουν ένα τέτοιο εγχείρημα ενώ θέτουν ζητήματα ασφαλείας, αλλά ποιότητας ζωής στην περιοχή αν η δομή τελικά υλοποιηθεί.

«Ενιαία γραμμή» Δήμου Ηρακλείου και κατοίκων ενόψει της συνάντησης με τον Θάνο Πλεύρη

Ενόψει της συνάντησης της ερχόμενης Τρίτης (8/9) στο Υπουργείο Μετανάστευσης, ο Δήμος Ηρακλείου και οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων επιχειρούν να διαμορφώσουν κοινή στάση και ενιαία γραμμή, μεταφέροντας στο υπουργείο τις θέσεις και τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών.

Την ώρα που οι ροές συνεχίζονται, η Κρήτη καλείται να διαχειριστεί τόσο τις άμεσες ανάγκες των νέων αφίξεων όσο και το ζήτημα της μόνιμης διαχείρισης του μεταναστευτικού.

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