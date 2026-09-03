Αγρίνιο: Ομαδικό βιασμό κατήγγειλε 15χρονη που είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της – Δύο συλλήψεις

Σύλληψη δύο ατόμων για ομαδικό βιασμό ανήλικης πραγματοποιήθηκε από την αστυνομία Αγρινίου, μετά την εξαφάνιση της 15χρονης από το σπίτι της την 1η Σεπτεμβρίου. Για την υπόθεση είχε εκδοθεί Missing Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Σύμφωνα με το tempo24, το 15χρονο κορίτσι κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού από δύο άνδρες.

Η έφηβη, η οποία είχε εξαφανιστεί την Τρίτη, εντοπίστηκε χθες στο σπίτι ενός άνδρα στο Αγρίνιο σε κακή κατάσταση, καταγγέλλοντας ότι υπήρξε θύμα βιασμού.

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο, η ανήλικη εντοπίστηκε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Αγρινίου, έπειτα από έρευνες της Αστυνομίας. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, δύο άνδρες, ηλικίας 31 και 32 ετών, φέρονται να την κράτησαν παρά τη θέλησή της και να την κακοποίησαν σεξουαλικά.

Μετά την καταγγελία της ανήλικης, οι δύο άνδρες συνελήφθησαν από αστυνομικούς και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για αρπαγή ανηλίκου και βιασμό. Για την υπόθεση αναμένεται να εξεταστούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες έχουν παραγγελθεί ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εξετάσεις της ανήλικης.

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