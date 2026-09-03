ΔΕΘ: Στο επίκεντρο το στεγαστικό – Τα δύο σενάρια στο τραπέζι της κυβέρνησης

Τα σχέδια της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του στεγαστικού, με στόχο να ανακουφιστούν τα νοικοκυριά, αναμένεται να ανακοινώσει και να εξειδικεύσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ.

Το στεγαστικό είναι ένα από τα κύρια ζητήματα όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και ευρύτερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς συνήθως για την αγορά ενός σπιτιού απαιτείται κάποιο δάνειο με επιτόκιο που αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στην αγορά στο 3,5% με 4%, κάτι το οποίο φαίνεται ότι θα ανέβει περαιτέρω εάν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τις επόμενες ημέρες θα προχωρήσει σε νέα αύξηση του επιτοκίου κατά 0,25%.

Υπό αυτές τις συνθήκες και με δεδομένο ότι η δυνατότητα υπαγωγής στο «Σπίτι μου ΙΙ» δεν υφίσταται πλέον διότι το πρόγραμμα έχει λήξει από τις 31 Αυγούστου, το στεγαστικό είναι πιθανότατα ένα από τα κεφάλαια που θα ανοίξουν στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

Δύο είναι τα σενάρια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Για το πρώτο εξετάζεται ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης τύπου «Σπίτι μου ΙΙ», το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια, να δανειστούν με επιτόκιο μικρότερο από αυτό της αγοράς, προκειμένου αποκτήσουν ένα σπίτι, δηλαδή δυνατότητα δανειοδότησης με ευνοϊκότερους όρους.

Το δεύτερο σενάριο, αφορά παράταση ή υιοθέτηση κινήτρων στους ιδιοκτήτες προκειμένου να ανοίξουν σπίτια και να τα δώσουν για μακροχρόνιες μισθώσεις. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες στο πακέτο αυτό θα περιλαμβάνεται η απαλλαγή από τον ΦΠΑ αλλά και από τον φόρο υπεραξίας για την απόκτηση ακινήτου, ένα μέτρο που ισχύει μέχρι τις 31/12/2016 και αναμένεται να παραταθεί.

Ένα ακόμα μέτρο είναι η παράταση των φοροαπαλλαγών για όσους ιδιοκτήτες προχωρήσουν στο άνοιγμα κλειστών ακινήτων προκειμένου να διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση, για να τα ρίξουν δηλαδή στην αγορά, για να καλυφθούν και οι πολύ μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για μίσθωση ενός ακινήτου.

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