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Συγκινεί η Μαρία Μενούνος για την εκλιπούσα μητέρα της

μενουνος
clock 14:00 | 03/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Σταυρούλα Μενούνος έφυγε από τη ζωή από καρκίνο σε ηλικία 66 ετών πριν από πέντε χρόνια. Έτσι η κόρη της, Μαρία Μενούνος, θέλησε να την τιμήσει τη μνήμη της με αφορμή τα γενέθλιά της.

«Αυτή είναι μια φωτογραφία της μητέρας μου στα 62α γενέθλιά της, μαζί με τον φίλο μου, Βιν Ντίζελ. Λιγότερο από μία εβδομάδα νωρίτερα, είχε διαγνωστεί με γλοιοβλάστωμα σταδίου 4. Έτσι, της οργάνωσα ένα μεγάλο πάρτι γενεθλίων, πριν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση λίγες ημέρες αργότεραΤην έχασα στα 67 της. Σήμερα θα γινόταν 72 ετών. Τώρα πια γιορτάζει τα γενέθλιά της στον ουρανό, ελπίζω περιτριγυρισμένη από όλους τους ανθρώπους που αγαπούσε και έφυγαν πριν από εκείνη», έγραψε η Μαρία Μενούνος.

«Έμαθα πάρα πολλά από τη μητέρα μου. Μου έμαθε πώς να είμαι εξαιρετική οικοδέσποινα, πώς να κάνω ένα σπίτι να αποπνέει ζεστασιά και να είναι φιλόξενο, πώς να μαγειρεύω και να φροντίζω ώστε όλοι να έχουν φάει, πώς να νοιάζομαι για την οικογένειά μου. Την έβλεπα να φροντίζει με απίστευτη αφοσίωση τον πατέρα μου και τον διαβήτη τύπου 1 που έχει, αλλά και όλους όσοι βρίσκονταν γύρω της».

A post shared by MARIA MENOUNOS (@mariamenounos)

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Μαρία Μενούνος Μητέρα
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