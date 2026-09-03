Διεθνής διάκριση για την «Μεγάλη Χίμαιρα» της ΕΡΤ σε κορεάτικα βραβεία

Μια σημαντική διεθνή διάκριση για την ελληνική τηλεόραση και τη σειρά της ΕΡΤ «Μεγάλη Χίμαιρα», αποτελεί η υποψηφιότητα του σκηνοθέτη, Βαρδή Μαρινάκη στα φετινά Seoul International Drama Awards 2026.

Ο Βαρδής Μαρινάκης βρίσκεται ανάμεσα στους υποψηφίους της κατηγορίας Καλύτερου σκηνοθέτη, διεκδικώντας το βραβείο για τη σειρά ”Μεγάλη Χίμαιρα” που προβλήθηκε την περσινή σεζόν από την δημόσια τηλεόραση. Η υποψηφιότητά του ξεχωρίζει, καθώς βρίσκεται στην ίδια λίστα με τεράστια ονόματα της διεθνούς τηλεοπτικής βιομηχανίας, για παγκόσμιες επιτυχίες, όπως το ”Beef”, το Pluribus και άλλα.

«Πολύ χαρούμενος για την υποψηφιότητα σκηνοθεσίας της Μεγάλης Χίμαιρας στα Seoul International Drama Awards, σε μια κατηγορία με δημιουργούς των Pluribus, Beef και άλλων εξαιρετικών σειρών. Ευχαριστώ από καρδιάς όλη την ομάδα της Χίμαιρας – παραγωγούς, ηθοποιούς, δημιουργικούς συντελεστές και συνεργείο. Είναι μια διάκριση που ανήκει σε όλους μας», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του.

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