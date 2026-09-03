Δικηγόροι Ηρακλείου - κτηματολόγιο: Αυτή είναι η πραγματικότητα για τις διορθώσεις

Σημαντικές διευκρινίσεις προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν πρόλαβαν να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις των κτηματολογικών τους στοιχείων δίνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου.

Μετά τη λήξη, στις 3 Αυγούστου, της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης στο πλαίσιο της ανάρτησης στους Δήμους Χερσονήσου, Μαλεβιζίου και στο υπόλοιπο Ηρακλείου, ο Σύλλογος προειδοποιεί τους πολίτες να μην παρασύρονται από φήμες και ανακριβείς πληροφορίες για το τι ισχύει από εδώ και πέρα.

Όπως επισημαίνει, η μετάβαση στο λειτουργούν Κτηματολόγιο αλλάζει σημαντικά τη διαδικασία διόρθωσης των εγγραφών, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η επίλυση των διαφορών μπορεί πλέον να απαιτεί δικαστική προσφυγή, με σημαντικά μεγαλύτερο χρόνο και κόστος.

Για τον λόγο αυτό, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου ζητά από τους πολίτες να ενημερώνονται από τους αρμόδιους επαγγελματίες και παραθέτει αναλυτικά τι προβλέπεται για κάθε κατηγορία περίπτωσης.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Στις 3-8-2026 έληξε η προθεσμία λήψης πρωτοκόλλου υποβολής αίτησης διόρθωσης/έντασης, για τη διόρθωση των κτηματολογικών στοιχείων της ανάρτησης, στους Καλλικρατικούς Δήμους Χερσονήσου, Μαλεβιζίου και υπόλοιπου Ηρακλείου.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου, λαμβάνοντάς υπόψη την έντονη και παραπλανητική φημολογία, που επικρατεί και διακινείται την τελευταία περίοδο, σχετικά με τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών, οι οποίοι δεν πρόλαβαν να προβούν εμπρόθεσμα στις εκ του νόμου προβλεπόμενες ενέργειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι:

- Μετά τη μετάβαση σε καθεστώς λειτουργούντος κτηματολογίου δεν υπάρχει δυνατότητα εξωδικαστικής διόρθωσης για όλα τα ακίνητα. Αντίθετα ο νόμος 2664/1998 μετά και την τελευταία τροποποίηση του τάσσει ιδιαίτερα αυστηρές προϋποθέσεις για την εξωδικαστική επίλυση των κτηματολογικών διαφορών.

- Για τα ακίνητα που φαίνονται αγνώστου ιδιοκτήτη, μετά την έναρξη των πρώτων εγγραφών, υπάρχει δυνατότητα εξωδικαστικής διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών, ώστε να καταχωρηθεί ο πραγματικός ιδιοκτήτης, εφόσον ο τελευταίος έχει μεταγεγραμμένο τίτλο ιδιοκτησίας, π.χ. συμβολαιογραφικό έγγραφο, και εφόσον από τον συγκεκριμένο τίτλο να προκύπτει κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο η ταυτότητα του ακινήτου.

- Για τα υπόλοιπα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή για τα ακίνητα που έχουν τίτλο κτήσης, αλλά δεν δύναται να ταυτοποιηθεί το ακίνητο, ή για όσα ο τρόπος κτήσης είναι η χρησικτησία, θα πρέπει να ακολουθηθεί αναγκαστικά η άσκηση αίτησης ή αγωγής Ενώπιον Δικαστηρίου, ως ίσχυε έως τώρα.

- Για τα ακίνητα για τα οποία προβλέπεται η δυνατότητα κατάρτισης και καταχώρισης στο κτηματολόγιο πρακτικού διαμεσολάβησης, επιβάλλεται να ακολουθηθεί συγκεκριμένη διαδικασία εφόσον πληρούνται οι αυστηρές προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος, όπως ενδεικτικά ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλει δικαιώματα και ότι ο ιδιοκτήτης μπορεί να προσκομίσει τα αναγκαία αποδεικτικά έγγραφα.

- Ο δε χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας και διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών, μπορεί να ξεπεράσει τα 2-3 έτη, λαμβανομένων υπόψιν των εκκρεμοτήτων του Κ.Γ. Κρήτης.

Για τους παραπάνω λόγους και προς αποφυγή της δαπανηρής και χρονοβόρας διαδικασίας που προαναφέρθηκε, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου, ομού μετά των Δικηγορικών Συλλόγων Χανίων και Ρεθύμνου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Κρήτης, συνάντησαν τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ.

Παπαστεργίου και τον Υφυπουργό κ. Δερμεντζόπουλο, αιτούμενοι μετ’ επιτάσεως την παράταση της προθεσμίας διόρθωσης των στοιχείων της ανάρτησης, πέραν της 3-8-2026, αναφέροντας όλα τα ανωτέρω θέματα. Επισημάναμε δε στο Υπουργείο, ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας διόρθωσης των στοιχείων της ανάρτησης, ο χρόνος, η δυσκολία και το κόστος διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών αυξάνονται σημαντικά. Το παραπάνω αίτημα, το οποίο υποβλήθηκε τόσο προφορικά κατά την παραπάνω συνάντηση, όσο και γραπτά, δεν εισακούστηκε.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου, οφείλει, ενόψει της παρατηρούμενης άκριτης υιοθέτησης και διάδοσης των εξαγγελιών, που παρουσιάζουν ανακριβή εικόνα της πραγματικότητας, να ενημερώσει τους πολίτες ορθά και υπεύθυνα για όλα τα παραπάνω.

Επίσης ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου επισημαίνει ότι σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ 264/8 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο (ΦΕΚ 7471/Β/29-12-2023), οι επαγγελματίες που δικαιούνται ηλεκτρονικά να υποβάλλουν αιτήσεις διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων για λογαριασμό τωναιτούντων πολιτών είναι οι Δικηγόροι οι Συμβολαιογράφοι και Δικαστικοί Επιμελητές, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Επίσης, για τη σύνταξη και κατάθεση κτηματολογικής αγωγής ή αίτησης Ενώπιων Δικαστηρίου και την παράσταση σε διαμεσολάβηση, καθώς και για την παροχή νομικών συμβουλών, αρμόδιοι είναι μόνο οι Δικηγόροι.

Κατά συνέπεια, καλούνται οι πολίτες να φροντίζουν για την έγκυρη ενημέρωσή τους από τους αρμόδιους επαγγελματίες προκειμένου να καταλήξουν στην ορθή διαχείριση της υπόθεσης τους.

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