Super League: Ντάουλας στο ΟΦΗ-Κηφισιά, Τσβάιερ στο ντέρμπι ΠΑΟ-ΠΑΟΚ

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Ο Φώτης Ντάουλας θα είναι ο διαιτητής στο Κυριακάτικο ματς του ΟΦΗ στη Super League, με την Κηφισιά στο Πακρήτιο στάδιο.



Αυτό προέκυψε από τους ορισμούς της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Στο μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ ορίστηκε ξένη διαιτητική ομάδα. Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Γερμανός Φέλιξ Τσβάιερ, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Κέμπτερ και Κίμεγερ. Στο VAR θα βρίσκεται ο Μίλερ και στο AVAR ο Σιν.

Κρητική παρουσία στους ορισμούς υπάρχει στο Ατρόμητος-Καλαμάτα, όπου βοηθός θα είναι ο Κωνσταντίνος Μάτσας από την ΕΠΣ Ηρακλείου.

Αναλυτικά οι ορισμοί της 3ης αγωνιστικής:

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

19:00 Βόλος-Ολυμπιακός



Διαιτητής: Τζήλος (Λάρισας)



Βοηθοί: Μπουξμπάουμ (Ανατολικής Αττικής) – Βαλιώτης (Λάρισας)



4ος διαιτητής: Ματσούκας (Ευβοίας)



VAR: Φωτιάς (Πέλλας)



AVAR: Πουλικίδης (Δράμας)



Παρατηρητής: Γκάγκας (Λάρισας)

21:00 ΑΕΚ-Αρης



Διαιτητής: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)



Βοηθοί: Κωσταράς (Αιτωλοακαρνανίας) – Κόλλιας (Ηπείρου)



4ος διαιτητής: Βεργέτης (Αρκαδίας)



VAR: Αμπίσο (ΕΠΟ)



AVAR: Μεραβίλια (ΕΠΟ)



Παρατηρητής: Μπριάκος (Ηπείρου)

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

19:00 Ατρόμητος-Καλαμάτα



Διαιτητής: Κουκούλας (Λέσβου)



Βοηθοί: Μάτσας (Ηρακλείου) – Ψύλλος (Λέσβου)



4ος διαιτητής: Τσέτσιλας (Γρεβενών)



VAR: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)



AVAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων)



Παρατηρητής: Καλογερόπουλος (Αθηνών)

19:30 ΟΦΗ-Κηφισιά



Διαιτητής: Ντάουλας (Δυτικής Αττικής)



Βοηθοί: Δημητριάδης (Μακεδονίας) – Καραγκιζόπουλος (Ημαθίας)



4ος διαιτητής: Παπαπέτρου (Αθηνών)



VAR: Βεργέτης (Αρκαδίας)



AVAR: Κατόπης (Σάμου)



Παρατηρητής: Τριτσώνης (Αθηνών)

20:00 Λεβαδειακός-Παναιτωλικός



Διαιτητής: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)



Βοηθοί: Νταβέλας (Μακεδονίας) – Μαυροκορδόπουλος (Αργολίδας)



4ος διαιτητής: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)



VAR: Αντωνίου (Αχαΐας)



AVAR: Φωτιάς (Πέλλας)



Παρατηρητής: Κυρίου (Αρκαδίας)

21:30 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ



Διαιτητής: Τσβάιερ (ΕΠΟ)



Βοηθοί: Κέμπτερ (ΕΠΟ) – Κίμεγερ (ΕΠΟ)



4ος διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)



VAR: Μίλερ (ΕΠΟ)



AVAR: Σιν (ΕΠΟ)



Παρατηρητής: Κόκοτου (ΕΠΟ)

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

18:00 Αστέρας Τρίπολης-Ηρακλής



Διαιτητής: Κατοίκος (Αθηνών)



Βοηθοί: Κολλιάκος (Αθηνών) – Μητροφάνης (Αθηνών)



4ος διαιτητής: Φίτσας (Πρέβεζας-Λευκάδας)



VAR: Πουλικίδης (Δράμας)



AVAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων)



Παρατηρητής: Τεροβίτσας (Αιτωλοακαρνανίας)

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