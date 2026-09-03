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ΚΡΗΤΗ

ΠΑΣΟΚ Χανίων: Κάλεσμα στον εορτασμό της 3η Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο – Τι ώρα φεύγουν τα λεωφορεία

πασοκ
clock 15:17 | 03/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Χανίων προσκαλεί όλα τα μέλη και τους φίλους του Κινήματος σε “δυναμικό «παρών» στον φετινό επετειακό εορτασμό για την 3η Σεπτέμβρη”.

Οπως αναφέρει, “για πρώτη φορά, η κεντρική εκδήλωση της ιστορικής 52ης επετείου της Ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ μεταφέρεται στην Κρήτη και θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο (Πλατεία Ελευθερίας).

Είναι μια μοναδική ευκαιρία να σμίξουμε ξανά από κάθε γωνιά του νησιού, να τιμήσουμε την διαδρομή μας και να δυναμώσουμε τη φωνή της παράταξής μας.

Για τη διευκόλυνση της μετακίνησης όλων των μελών και φίλων, θα υπάρχουν δωρεάν λεωφορεία από τα Χανιά προς το Ηράκλειο”.

αφισα

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