Παναθηναϊκός-Νίκη Βόλου στις 21:00: Πέφτει απόψε η αυλαία της 1ης αγωνιστικης του Κυπέλλου Ελλάδας

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ τη Νίκη Βόλου (21:00, ΣΚΑΪ) για την 1η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας



Οι «πράσινοι» θέλουν να ξεκινήσουν με νίκη τη διαδρομή τους στη διοργάνωση, έχοντας ήδη επιβαρυμένο πρόγραμμα από τις ευρωπαϊκές τους αναμετρήσεις.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έχει πραγματοποιήσει ιδανικό ξεκίνημα στη νέα αγωνιστική περίοδο. Μετά την επιτυχημένη πορεία στα προκριματικά του Conference League, όπου εξασφάλισε την παρουσία της στη League Phase, πήρε και τους πρώτους της βαθμούς στο πρωτάθλημα, επικρατώντας εκτός έδρας του Λεβαδειακού με 2-0.

Τώρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στο Κύπελλο, έναν θεσμό στον οποίο ο Παναθηναϊκός αναμένεται να έχει υψηλές απαιτήσεις. Η διαφορά δυναμικότητας απέναντι στη Νίκη Βόλου είναι δεδομένη, ωστόσο το παιχνίδι έχει τη δική του ιδιαιτερότητα, καθώς οι γηπεδούχοι αναμένεται να προχωρήσουν σε εκτεταμένο rotation. Η κόπωση από τα συνεχόμενα παιχνίδια, αλλά και η ανάγκη διαχείρισης του ρόστερ ενόψει των επόμενων σημαντικών υποχρεώσεων, είναι πολύ πιθανό να οδηγήσουν τον Δανό τεχνικό σε αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Λάβδας, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ, Ντέσερς και Νεμπής.

Απέναντι στους «πράσινους» θα βρεθεί μία ομάδα που γνωρίζει πως έχει μπροστά της μία από τις δυσκολότερες αποστολές της σεζόν. Η Νίκη Βόλου βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της για τη νέα Superbet League 2 και θα χρησιμοποιήσει την αναμέτρηση ως σημαντικό τεστ απέναντι σε έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο.

Η ομάδα της Μαγνησίας έχει ήδη πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Κυπέλλου, αποκλείοντας τον Πανιώνιο. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα στην κανονική διάρκεια, ενώ η Νίκη Βόλου ήταν πιο αποτελεσματική στη διαδικασία των πέναλτι, επικρατώντας με 3-1. Αυτό είναι και το μοναδικό επίσημο ματς που έχει δώσει το σύνολο του Στέλιου Μαλεζά.

Στο τελευταίο της φιλικό παιχνίδι, η Νίκη Βόλου έδειξε επιθετική διάθεση, καθώς επικράτησε με 5-1 του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου. Παρότι η διαφορά επιπέδου από τον Παναθηναϊκό είναι μεγάλη, οι φιλοξενούμενοι θα επιχειρήσουν να διεκδικήσουν τις όποιες πιθανότητές τους για ένα θετικό ξεκίνημα στη League Phase.

Αναλυτικά η αποστολή της Νίκης Βόλου: Γκαραβέλης, Τσέλιος, Σάλτας, Πασαλίδης, Βαφέας, Πανικίδης, Κιβρακίδης, Αρίας, Ρινγκ, Μακρυγιάννης, Χάμοντ, Ομεονγκά, Έππας, Σαλαμούρας, Τσομπάνης, Τζίμας, Φερνάντεθ, Πολέτο, Ράιος, Καλαϊτσίδης, Παμλίδης, Μάντζης, Λουκίνας.

Αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός δεν έχει στην αποστολή τους Τσάπρα, Ίνγκασον, Τσιριβέγια, Καμαρά, Ζαρουρί και Παντελίδη, ενώ ο Κρίστιανσεν δεν έχει ακόμη φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας. Στη Νίκη Βόλου, ο Μαλεζάς δεν υπολογίζει στους Πανακίδη, Σιούτα, Πλέγα και Δαρέλα, Τζανετόπουλο, που είναι ακόμη ανέτοιμοι.

Πιθανές 11άδες:

Παναθηναϊκός (Νίστρουπ): Κότσαρης – Κάτρης, Λάβδας, Πάλμερ Μπράουν, Κυριακόπουλος – Κοντούρης, Λούζα – Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Αντίνο – Ραστόντερ.

Νίκη Βόλου (Μαλεζάς): Γκαραβέλης – Αρίας, Βαφέας, Πασαλίδης, Μακρυγιάννης – Χάμοντ, Έππας – Παμλίδης, Ράιος, Τζήμας – Μάντζης.

Διαιτητής: Τσέτσιλας



Βοηθοί: Μωυσιάδης, Οικονόμου



4ος: Τσακάλης



VAR: Μόσχου, Κατοίκος

Αναλυτικά η 1η αγωνιστική της League Phase



Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026



Βόλος – Καλαμάτα 2-2

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026



Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ 0-2



Μαρκό – Κηφισιά 2-2



ΑΕΛ – Ολυμπιακός 0-4



Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 0-1



ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 0-0

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026



21:00 Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου

Βαθμολογία



1. Ολυμπιακός 3



2. ΑΕΚ 3



3. Ατρόμητος 3



4. ΠΑΟΚ 1



5. ΟΦΗ 1



6. Βόλος 1



7. Καλαμάτα 1



8. Κηφισιά 1



9. Μαρκό 1



10. Παναθηναϊκός 0



11. Άρης 0



12. Λεβαδειακός 0



13. Νίκη Βόλου 0



14. Πανσερραϊκός 0



15. Νέστος Χρυσούπολης 0



16. ΑΕΛ 0

Η επόμενη 2η αγωνιστική της League Phase (08-10/09/2026):



ΑΕΚ – Πανσερραϊκός



Λεβαδειακός – Άρης



Ολυμπιακός – Βόλος



ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης

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