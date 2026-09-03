Υγρός τάφος για 80 μετανάστες οι Κανάριες Νήσοι -Γυναίκες και βρέφος ανάμεσα στους νεκρούς

Περίπου 80 άνθρωποι επιβεβαιώνεται ότι έχασαν τη ζωή τους μετά την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων από σκάφος με μετανάστες στα ανοιχτά της Γκραν Κανάρια, όπως ανακοίνωσε η ισπανική υπηρεσία Θαλάσσιας Διάσωσης.

Στο σκάφος φέρεται να επέβαιναν συνολικά 128 άνθρωποι, όταν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν να επέμβουν την Τετάρτη. Οι διασώστες έφτασαν στο σκάφος περίπου τα μεσάνυχτα και μετέφεραν τους επιζώντες στην ακτή. Το πλοιάριο είχε αναχωρήσει από τη Γκάμπια 27 ημέρες νωρίτερα, στις 7 Αυγούστου.

Η Έλενα Μαλένο, ιδρύτρια της μη κυβερνητικής οργάνωσης Walking Borders, ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των επιζώντων, μεταξύ των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ήταν τρεις γυναίκες και ένα βρέφος.

Η Θαλάσσια Διάσωση δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι όταν οι διασώστες έφτασαν στο σκάφος, εντόπισαν πέντε σορούς πάνω σε αυτό. Σε ανακοίνωσή της προς το Sky News, η υπηρεσία ανέφερε ότι το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας εντόπισε το σκάφος, το οποίο είχε αναχωρήσει από τη Γκάμπια στις 7 Αυγούστου και βρισκόταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση στα ανοιχτά της νότιας ακτής της Γκραν Κανάρια.

«Στείλαμε αμέσως βοήθεια και διασώστες, οι οποίοι έφτασαν στο σκάφος περίπου τα μεσάνυχτα», ανέφερε η Θαλάσσια Διάσωση. «Τα ξημερώματα σήμερα, επιβεβαιώσαμε περίπου 80 θανάτους, σε σύνολο 128 επιβατών. Οι επιζώντες μεταφέρθηκαν στην προβλήτα του Αργουινεγκίν και λαμβάνουν φροντίδα από τις τοπικές αρχές».

Ωστόσο, οι σοροί πολλών από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους δεν κατέστη δυνατό να ανασυρθούν, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με τη Θαλάσσια Διάσωση.

Ο Φερνάντο Κλαβίχο, επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης των Καναρίων Νήσων, δήλωσε ότι η τραγωδία καταδεικνύει την ανάγκη για κρατική πολιτική στο μεταναστευτικό, ιδιαίτερα μετά το φονικό κύμα μεταναστών στον ισπανικό βορειοαφρικανικό θύλακα της Θέουτα τον Ιούλιο.

«Είναι απαράδεκτο να συνεχίζονται οι απώλειες ανθρώπινων ζωών. Οι κάτοικοι των Καναρίων Νήσων δεν μπορούν να συνηθίσουν ούτε να αποδεχθούν ως κάτι φυσιολογικό το γεγονός ότι ο Ατλαντικός συνεχίζει να αποτελεί παγίδα θανάτου», έγραψε ο Κλαβίχο στην πλατφόρμα Χ.

Η ισπανική κυβέρνηση έχει ακολουθήσει διαφορετική προσέγγιση στο μεταναστευτικό σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας μια πιο ανθρωπιστική πολιτική και καταγράφοντας μετανάστες χωρίς έγγραφα, ώστε να μπορούν να εργάζονται και να στηρίζουν την ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομία της χώρας.

Η πολιτική αυτή έχει προκαλέσει επικρίσεις από χώρες όπως το Μαρόκο, το οποίο λαμβάνει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να συμβάλλει στη μείωση των μεταναστευτικών ροών από την Αφρική προς την Ευρώπη.

Η διαδρομή του Ατλαντικού από τη Δυτική Αφρική προς τα Κανάρια Νησιά θεωρείται μία από τις πιο θανατηφόρες μεταναστευτικές διαδρομές στον κόσμο. Χιλιάδες μετανάστες επιχειρούν κάθε χρόνο να φτάσουν στα ισπανικά εδάφη, ταξιδεύοντας με υπερφορτωμένα σκάφη, παρά τους κινδύνους που προκαλούν η θαλασσοταραχή, τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα και οι μεγάλες αποστάσεις.

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