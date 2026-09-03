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Μαρία Αναστασοπούλου: Μιλά για τον χωρισμό από τον Γιάννη Κολοκυθά

α
clock 16:00 | 03/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Μαρία Αναστασοπούλου  έκανε μία σπάνια αναφορά στην προσωπική της ζωή στο περιοδικό ok και μίλησε ανοιχτά για τον χωρισμό της από τον Γιάννη Κολοκυθά μετά απο 12 χρόνια.

«Η δική μας ιστορία με τον Γιάννη -και όχι μόνο, καθώς υπάρχουν πολλές- έχει δείξει ότι μπορείς να δεις τον πρώην σύντροφό σου ως φίλο και συνεργάτη», δηλώνει η Μαρία Αναστασοπούλου και συνεχίζει: «Με τον Γιάννη συνεργαζόμαστε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή “Τα Παιδιά της Αλλαγής”, στον ΣΚΑΪ 100.3, που φέτος διανύει τη 13η σεζόν. Είναι ευλογία όταν οι όροι με τους οποίους δύο άνθρωποι έχουν χωρίσει είναι τέτοιοι που μπορούν να συνεχίσουν το επαγγελματικό σκέλος εκεί που το άφησαν πριν. Στη δική μας περίπτωση λειτουργεί πάρα πολύ καλά», είπε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος.

«Μετά τον χωρισμό έμαθα ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις και να βρεις τρόπους να προσαρμοστείς σε μία νέα, πολύ διαφορετική κατάσταση απ’ ό,τι είχες βιώσει τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι εξαιρετικό μάθημα», πρόσθεσε.

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