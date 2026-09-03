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Ευγενία Σαμαρά Entertainment Η Ευγενία Σαμαρά κολύμπησε με φαλαινοκαρχαρίες στο Μεξικό

εγυ
clock 15:00 | 03/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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H Eυγενία Σαμαρά κάνει διακοπές στο Μεξικό και η ίδια μοιράστηκε φωτογραφίες από μία ξεχωριστή υποβρύχια εμπειρία, καθώς κολύμπησε δίπλα σε φαλαινοκαρχαρίες.

«Καλό μήνα αγαπημένοι μέσα από το βυθό παρέα με αυτά τα τεράστια πλάσματα που κολυμπήσαμε παρέα. Δέος και ανατριχίλα και τρέλα και έκανα πάλι σαν πεντάχρονο και γενικά να ρουφάμε τη ζωή με το κουτάλι παρακαλω. Για να μην φρικάρει η μάνα μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

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