Δολοφονία βρέφους στην Κυψέλη: Προσπάθησε να αποδράσει ο 43χρονος

Στις 5 Οκτωβρίου θα δικαστεί στο Αυτόφωρο ο 43χρονος, προσωρινά κρατούμενος για την υπόθεση του διαμερίσματος στην Κυψέλη, κατηγορούμενος για αδικήματα που αφορούν περιστατικό βίας που σημειώθηκε στα κρατητήρια κατά την πρώτη μεταγωγή των κατηγορουμένων στην υπόθεση.

Ο κατηγορούμενος, που έλαβε σήμερα αναβολή για την δίκη, θα δικαστεί για αδικήματα που αφορούν απόπειρα απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα απόδρασης κρατουμένου.

Οι τρεις κατηγορούμενοι στην φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης, που χθες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών, θα οδηγηθούν και πάλι αύριο ενώπιον των δικαστικών αρχών, με βαριές κατηγορίες που απαγγέλθηκαν σε βάρος τους ενώ έδιναν απολογίες για τα ναρκωτικά.

Στον 43χρονο Έλληνα και την 38χρονη σύντροφό του από την Γερμανία, αποδίδεται ότι σκότωσαν το λίγων μηνών αγοράκι, το πτώμα του οποίου βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης στο διαμέρισμα στην Κυψέλη. Στον τρίτο κατηγορούμενο, 26 ετών, από το Αφγανιστάν, η νέα κατηγορία αφορά γενετήσιες πράξεις με ανήλικο πριν και μετά την συμπλήρωση των 12 ετών του θύματος.

Οι νέες κατηγορίες που αντιμετωπίζει το ζευγάρι αφορούν ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας, κατά συναυτουργία, οπλοφορία οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία καθώς και για ψευδή κατάθεση κατ' εξακολούθηση και άπαξ. Ο 26χρονος, πλην του κακουργήματος που αφορά το ανήλικο κορίτσι με το οποίο ισχυρίζεται ότι είχε σχέση, βαρύνεται επιπλέον και με κατηγορία που αφορά κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση.

Οι τρεις κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν αύριο στο ανακριτικό γραφείο όπου θα ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

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