Περιφέρεια Κρήτης: Συμμετοχή στην 1η Διμερή Εκπαιδευτική Συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου Lead EXPORT στην Ιρλανδία

Στην 1η Διμερή Εκπαιδευτική Συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου Lead EXPORT (Interreg Europe), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 1 και 2 Σεπτεμβρίου 2026 στο Κορκ της Ιρλανδίας, συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης.

Η διήμερη συνάντηση φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Munster (MTU), με τη συμμετοχή εξειδικευμένων εμπλεκόμενων φορέων των εταίρων του έργου. Στόχος των εργασιών ήταν η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών και καλών πρακτικών για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της εξαγωγικής ικανότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ).

Στην αποστολή συμμετείχαν, από την Περιφέρεια Κρήτης η Προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής Κρήτης Μαρία Κασωτάκη, καθώς και τα μέλη της ομάδας έργου της Περιφέρειας Κρήτης, Ειρήνη Πενθερουδάκη και Ιωάννα Τσάκα. Επίσης, η υπεύθυνη Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Μαρία Συμεωνίδου και το μέλος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης Μαρία Φουλέ.

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Στη διάρκεια των εργασιών εκπρόσωποι από το Τοπικό Γραφείο Επιχειρηματικότητας, εστίασαν στις υφιστάμενες δομές υποστήριξης των τοπικών επιχειρήσεων. Στα διαθέσιμα εργαλεία υποστήριξης εξαγωγών, αναφέρθηκαν οι εισηγητές από τον οργανισμό InterTradeIreland που ανέλυσαν πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν διασυνοριακές ευκαιρίες και να λάβουν πρακτική καθοδήγηση για την εκκίνηση, ανάπτυξη και διατήρηση εμπορικής δραστηριότητας σε ολόκληρη την ιρλανδική επικράτεια. Στη συνέχεια, τα μέλη της αποστολής επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν στο Rubicon Centre του MTU, μια θερμοκοιτίδα που παρέχει υποστήριξη σε επιχειρηματίες και νεοφυείς επιχειρήσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνολογιών.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στελέχη του Περιφερειακού Γραφείου Νοτιοδυτικής Αγγλίας του οργανισμού Enterprise Ireland, παρουσίασαν τα ιρλανδικά προγράμματα υποστήριξης εξαγωγών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πρόγραμμα «Get Exporting», αναδεικνύοντας τις μεθόδους παροχής γνώσεων και δεξιοτήτων σε νέους εξαγωγείς για την αποτελεσματική τους

είσοδο στις διεθνείς αγορές. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με διμερείς συναντήσεις, με επίκεντρο την καταγραφή καλών πρακτικών και τη διερεύνηση του αντίκτυπού τους στη δια-μόρφωση περιφερειακών και εθνικών πολιτικών.

Μέσα από τη συμμετοχή της στο Lead EXPORT, η Περιφέρεια Κρήτης επιδιώκει να μεταφέρει δοκιμασμένες ευρωπαϊκές πρακτικές στην τοπική οικονομία, παρέχοντας ουσιαστικά εργαλεία στις κρητικές επιχειρήσεις για να ανοίξουν νέους δρόμους στις αγορές του εξωτερικού.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Διεύθυνση Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφέρειας Κρήτης

Τηλ.: 2813 410453 & 2813 410420

Email: [email protected] | [email protected].

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